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苗栗縣長赴醫院關心民眾拾獲石虎　議員陳光軒：天大的諷刺

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▲苗栗縣苑裡鎮1名民眾再度拾獲石虎，通報農業處後立即送醫檢查，縣長徐耀昌也到醫院表示關心。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣苑裡鎮1名民眾再度拾獲石虎，通報農業處後立即送醫檢查，縣長徐耀昌也到醫院表示關心。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣苑裡鎮1名民眾，3日中午於草叢內發現小石虎，在苑裡鎮農業課與縣府農業處保育科的合作下，迅速將小石虎送往動物醫院做檢查與安置，縣長徐耀昌也到醫院關心小石虎的健康與安危。但議員陳光軒表示，石虎被一個「頭號消費者」抱在手上的畫面，簡直是個天大的諷刺！

苑裡鎮1名詹姓男子，3日中午在南勢里山區草叢內發現小石虎的蹤跡，原本以為是小貓，但近看卻和一般貓類不同，懷疑就是石虎；於是立即將其帶至苑裡鎮公所農業課確認。在苑裡鎮農業課與縣府農業處的合作下，確認是一隻小石虎，便展開後續石虎安置與檢查流程。

縣長徐耀昌也在接獲通知後，趕赴位於後龍的動物醫院關心小石虎並表示，能近距離看到受保育的小石虎，心理充滿了感動與歡喜；徐耀昌並藉此呼籲民眾在行經苗栗淺山石虎出沒地區時，應提高警覺並放慢車速，為保育石虎盡一分力。

這些字句看在苗栗縣議員陳光軒的眼裡，不禁怒火中燒；更在自己的臉書上PO文表示「我看到縣政府發這種新聞稿，火氣一整個又上來，請問徐縣長，你在跟人家感動什麼？苗栗縣石虎保育自治條例無法通過，你除了放棄提覆議，更直接公開宣示短期內不會再提案給議會審查。」陳更直白的說「石虎被一個『頭號消費者』抱在手上的畫面，簡直是個天大的諷刺！」

▲▼小石虎被送往醫院檢查，後續再進行安置與野放訓練 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼小石虎被送往醫院檢查，後續再進行安置與野放訓練 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼小石虎被送往醫院檢查，後續再進行安置與野放訓練 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

陳光軒也轉貼當時在縣議會審議遭退回的石虎保育自治條例草案內容並表示，縣政府2度提出石虎保育自治條例草案於議會審查，都遭多數議員否決，在體制上等同於對縣長徐耀昌的不信任案投票，縣府應該堅定立場捍衛其立法提案的正當性，儘速提出覆議案，「還有努力空間，不要這麼快放棄」否則難免讓人質疑，只是假石虎保育之名，行消費石虎大賺觀光財之實。

為此苗栗縣農業處長陳錦俊也表示，審查石虎自治條例草案闖關失敗，是議會多數決的結果，但縣府還是積極的將石虎族群數量調查完成後再行審議，並無放著不管之說；縣長為地方父母官，得知有活體送往醫院檢視，自然會多加關心並囑咐細心照料；對於陳光軒議員的言論，和流傳著一些負面批評也表示尊重；雖說草案被退回，但縣府對石虎保育的工作並未停歇，還是會一直持續下去。

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