找無圾垃桶！媽咪搭機打包髒尿布放廁所角落　被空姐嫌臭斥「放回腳邊」

▲ 莎哈把兒子的尿布打包後放在廁所後面，卻遭到空姐羞辱。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

實習記者許祐誠／綜合報導

紐西蘭女子莎哈（Komal Shah）日前搭乘捷星航空（Jetstar）時，因為在廁所找不到垃圾桶丟尿布，於是把髒尿布用袋子包起來，並放置在廁所的角落，沒想到過不久，有一位空服員因為她在機上換尿布而非常生氣，並在旅客們面前大吼，要求莎哈把髒尿布放回腳邊，讓她感到相當委屈，這件事也引發網友的討論。

根據英國《太陽報》和《每日郵報》報導，當天莎哈搭乘從奧克蘭（Auckland）飛往北帕麥斯頓（Palmerston North）的國內航線，航程大約1小時，當時她在廁所幫17個月大的兒子換尿布後，發現沒有垃圾桶丟尿布，但怕帶回位置會影響其他旅客，於是用塑膠袋打包，並確定有綁緊之後，隨後放在廁所的角落。

只是過沒多久，她發現有一名空姐因為她幫兒子換尿布而非常生氣，甚至在旅客面前大吼大叫，要求她把髒尿布拿回腳邊放好，讓莎哈感到非常委屈。「我不能讓他（兒子）保持不變，也不想讓所有人在機艙內都聞到尿布的味道」，她委屈地表示，「我可以看到他們的目光都在我身上，我覺得全身都非常熱，我只是試著努力忍住眼淚。」

▲ 當時空姐直接在乘客面前大吼莎哈。（圖／示意圖／pixabay）



據悉，當時莎哈在飛機落地之後，主動幫忙收拾髒尿布，結果又與空服員發生一段爭執，導致機長必須介入調停。機長當時解釋，空服員可能是面臨航班緊縮的壓力下，才會有如此激進的行為。對此，捷星航空發言人也表示，他們已經向乘客道歉，並會持續保持聯繫，機上也都設有垃圾桶，可供一般家庭在機上換尿布。

對於莎哈與空服員之間的爭執，引發兩派網友不同的意見，支持莎哈的一派認為，「她擔心其他旅客聞到，已經有用袋子包起來了」、「如果近期有搭澳洲捷星航空，你會發現機組人員的服務品質下降，我不知道發生甚麼事」。不過也有網友認為，莎哈把尿布放在廁所內，也會影響其他旅客上廁所時的品質，「旅行為甚麼不買尿布專用垃圾袋，以備沒有垃圾桶可使用，非常簡單。」對此，有網友開玩笑地說，「不然有個更簡單的方法，直接丟在窗外後，就沒有爭執了。」

