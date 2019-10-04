德、台建交請願書「連署破5萬人門檻」成案！　將排進國會議程

▲德國聯邦議院（德國國會）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

德國民眾發起請願，要求政府與台灣建立正式外交關係，今天連署人數超過5萬門檻，全案成立，將要送交國會排定議程討論。駐德代表謝志偉表示，對此感到非常欣慰，這一個現象顯示了德國目前的社會氛圍，也期待台灣在歐洲獲得更多關注。

一名住在德國北部的民眾5月31日提案，建議政府與中華民國（台灣）建立全面、正式的外交關係。內文提到，台灣自從1987年走向民主，尊重人權與自由，應該獲得德國的承認。

▲德國民眾連署，希望政府與台灣建交，如今連署人數已破5萬。（圖／翻攝自德國國會網站）

這一份代號95643的請願案9月11日開放連署，連署人不限德國公民，如果10月10日以前達到5萬人簽名的門檻，就可以立案，截稿前已經獲得52,721份簽名，請願委員會將在國會舉辦公聽會，邀請發起人、連署人陳述意見，相關的政府單位也必須派出代表，聆聽意見並備詢。

根據《中央社》報導，謝志偉提到，請願書中把民主台灣當作中國的「對照組」，為我們的國際處境與地位打抱不平，也顯示台灣的存在證明「民主制度」與「華人文化」是能夠相容的。

謝志偉表示，德國外交部長馬斯（Heiko Maas）於1月與中國國家主席習近平會面時，就已經強調，不會接受武力威脅台灣，如今這一份請願案成立、通過，將使得台灣在歐洲獲得更多關注。

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