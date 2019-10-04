　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／不捨陳菊挨轟！蘇貞昌嗆柯文哲：起碼要有對人的敬重

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲蘇貞昌。（圖／記者范綱儀攝）

▲蘇貞昌。（圖／記者范綱儀攝）

記者蔣婕妤／台北報導

台北市長柯文哲近日接受媒體專訪，砲打民進黨新系大老，更批評總統府祕書長陳菊，「不是上半生坐牢，下半生就能為非作歹」。對此，行政院院長蘇貞昌4日受訪時表示，對陳菊遭到攻擊感到不平和不捨，他痛批柯文哲，就算不知道過去的歷史，起碼要有對人的敬重。

柯文哲過去多次劍指民進黨新潮流及陳菊，近日接受《新頭殼》轉訪時指出，民進黨在高雄縣執政30年、高雄市執政20年，應該誠實面對，想想為什麼高雄會輸掉？畢竟高雄人想懲罰民進黨，投給韓國瑜，最後卻懲罰到自己，每天都是煎熬，搞到天怒人怨誰最該負責？「就是陳菊阿！」

柯文哲表示，蔡英文現在仍讓陳菊站在旁邊，他就瞧不起，還有高雄敗選、私菸案到底誰要負責？通通都不見人影。他指出，陳菊曾說「我們以前坐牢的時候，你們在哪？」他倒想反問「在台大當醫生阿，怎樣？」

柯文哲批評，之所以對陳菊特別有意見，是因為陳菊讓台灣民主化運動30年的努力毀掉一半，是民主罪人，「不是妳上半生坐過牢，下半生就可以為非作歹」、「當年坐牢不是只有妳一個！」

對於柯文哲說法，蘇貞昌表示，如果看到陳菊在軍事法庭上尉台灣今天民主自由犧牲自己，真的不會說出這樣的話，陳菊當高雄市長讓高雄脫胎換骨，連續獲得五星級市長，今天都還如此盡心盡力，「希望大家不知道過去的歷史，起碼要有對人的敬重」。

蘇貞昌說，很為陳菊抱不平、不捨，同時覺得台灣今天的社會能有這樣的自由民主，是多少人犧牲奉獻走過來，就像香港今天年輕人在為香港自由民主爭取一樣，應該知道這有多得來不易。

ET快訊
台中2勇消殉職…懷雙胎孕妻痛哭！蔡英文蹲地緊握雙手
馬俊麟「6金句」太欠罵！裝無辜補刀正宮N次：太太不知怎麼跟我
向佐「蜜月情緒失控」全程臭臉　郭碧婷被嚇壞崩潰爆哭
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「總統已經是2.0版本」蘇貞昌：蔡英文可迎向新挑戰

陳水扁不信初選民調　蔡英文喊話獨派：團結打拼才有勝選機會

總統初選廝殺3個月...蔡英文、賴清德齊喊團結拚2020大選

守承諾喊話「支持蔡英文」 賴清德展風度8萬網友湧臉書致意

蔡英文：感謝賴清德展現民主風度！也讓團隊努力做到更好

蘇貞昌行政院會當面噹韓國瑜：不要把中華民國稱為「地區」

「呼籲大家支持蔡英文！」賴清德706字感言：該是團結一致的時候了

快訊／賴清德也不弱！輸給蔡英文但贏過韓國瑜、柯文哲

快訊／不只贏賴清德！蔡英文初選民調狂勝韓國瑜、柯文哲

快訊／中華民國「地區」惹議　韓國瑜斥：口誤卻被猛打

父親重摔被送往「女兒上班的醫院」　油罐車司機：車頭過了！被拉下去

靈異現象？隻身到「廢棄眷村」冒險 螢幕機突現藍畫面...他驚：電線已斷

台中物流廠大火2消防員殉職　隊友哭紅眼「敬禮送殉職同袍」

《還珠》紫薇20年前舊片超有病！　 網友：有時候真懷疑紫薇的精神狀況

正宮怒告王瞳「求償400萬」　馬俊麟記者會前才知道：我怎麼面對王瞳家人？

偷拍那英被狠踹一腳！　女路人爆「本來是粉絲」心涼哭了

5歲小台客遠赴挪威尋新家！ 寄養媽不捨：愛我一點點就好

大象遭火車撞擊拖行30公尺 腿、腹皮肉綻...痛苦爬離鐵軌

買咖啡竟被投訴！小吃店挺警察　歡迎「穿制服」購餐一律打9折

惡火奪2警性命...孕妻挺肚招魂 家屬悲痛「泣不成聲」場面惹心碎

南方澳斷橋　蘇貞昌：痛定思痛！不應再做政治上其他聯想

農地違章致2勇消殉職　蘇貞昌：公安疑慮應檢討！勿藉悲劇政治應用

酬庸？蔡政府3任港務公司董座無專業背景　林佳龍：持續究責

快訊／不捨陳菊挨轟！蘇貞昌嗆柯文哲：起碼要有對人的敬重

律師幫人打贏官司拿到「台灣民主之寶」　網友看到哭了

賴清德10月訪美出席小英華府造勢大會　演講主軸「團結台灣」

韓國瑜自誇「被抹黑沒開口罵過人」　影片打臉…他奶奶的、拎北等你

柯文哲批陳菊「不是上半生坐牢，下半生就能為非作歹」

卡韓角力白熱！都發局深夜「緊急聲明」力挺洪東煒　開轟「土開董」沈妙姿

國旗包不住雪球！蔡宜芳PO郭柯合照「釣出王浩宇」　網酸爆：趁亂告白，請排隊

德、台建交請願書「連署破5萬人門檻」成案！　將排進國會議程

洗腎恐致營養不良　當心致死風險提高　

瑞典桌賽／莊智淵首輪止步　鄭怡靜進16強對決丁寧

南方澳斷橋　蘇貞昌：痛定思痛！不應再做政治上其他聯想

3月生日剛許願...HOLD住姐懷孕了！　挺渾圓凸肚亂舞：我這不是胖

金鐘劇教我的事／《與惡》10大殘酷金句　「但是，不要挑戰人性」

《人中之龍7》追加「AUTO」模式　AI強度可靠麻將來提昇

黃秋梅個展與菩薩有約　於佛光山南台別院登場

農地違章致2勇消殉職　蘇貞昌：公安疑慮應檢討！勿藉悲劇政治應用

志願役斗內正妹主播「2年負債730萬」　妻兒最後才知…聲請更生被打臉

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

政治熱門新聞

槍擊要犯總統參選人「嗆館長單挑..

韓國瑜民調落後　鳥卦師斷言：一..

柯文哲批陳菊為非作歹：民主罪人

國旗妹釣出王浩宇！網酸爆：趁亂..

韓國瑜「被抹黑沒開口罵過人」　..

都發局深夜緊急聲明　力挺總座！

律師拿到「台灣民主無價之寶」　..

韓國瑜扮海賊王　動漫迷怒轟

倒數百天韓國瑜：我民調非常強大

韓國瑜第一支穿雲箭射不出去

德民眾請願與台建交　外交部：尊..

獨／9退將受邀赴陸參加十一　憂..

北捷取消8折優惠　北市4月前評..

連署不樂觀？　呂秀蓮揭原因

更多熱門

相關新聞

柯文哲批陳菊為非作歹：民主罪人

台北市長柯文哲近日接受媒體專訪，砲打民進黨新系大老，更批評總統府祕書長陳菊，「不是上半生坐牢，下半生就能為非作歹」。陳菊辦公室3日下午回應，「顯然他的嘴又擦槍走火了，不會理會他。」民進黨則要求柯文哲收回發言並道歉。

國旗妹釣出王浩宇！網酸爆：趁亂告白

蔡宜芳酸王浩宇：打柯批韓蹭小英的你也辛苦了

陳其邁：針對全台橋樑總體檢！避免憾事再發生

李縉穎感謝柯文哲：願給年輕人機會

關鍵字：

陳菊柯文哲蘇貞昌坐牢為非作歹

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

公貓沒結紮　住旅館「一夜騎5母貓」虛脫

外送佛心客：直接滑配送完成　外送員感動到哭

好市多神物殞落！苦主慘賠退坑：超雷

馬俊麟老婆公布衝突影片！王瞳家人轟：是妳老公一直找王瞳

馬俊麟妻深夜震撼彈「侵門踏戶」！

謝金燕爆自掏50萬闖時裝周！「罕見暴怒嗆人」

高雄騎士雙載　逆向撞砂石車慘死

30歲女「子宮乳房都長瘤」恐發票害的

結婚5年生2寶！老公竟偷吃好兄弟

斷橋油罐車起火　加油站員工勇救司機

網紅亂入「爬伸展台」自以為超模

《娛百》小隆合照愷樂「N年後樣貌」曝光

快訊／頑童小春離婚呆寶靜！6年婚玩完

郭泰源正妹女兒看恰恰引退賽淚崩

「高屏大橋慢車道擠爆照」1.2萬人熱議

更多

最夯影音

更多

父親重摔被送往「女兒上班的醫院」　油罐車司機：車頭過了！被拉下去

靈異現象？隻身到「廢棄眷村」冒險 螢幕機突現藍畫面...他驚：電線已斷

台中物流廠大火2消防員殉職　隊友哭紅眼「敬禮送殉職同袍」

《還珠》紫薇20年前舊片超有病！　 網友：有時候真懷疑紫薇的精神狀況

正宮怒告王瞳「求償400萬」　馬俊麟記者會前才知道：我怎麼面對王瞳家人？

熱門快報

摩鐵經營策略

訪問10多位業者、達人，ETtoday帶您直擊台灣北中南近期開幕的汽車旅館，一窺這產業的轉變

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面