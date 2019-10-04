快訊／不捨陳菊挨轟！蘇貞昌嗆柯文哲：起碼要有對人的敬重

▲蘇貞昌。（圖／記者范綱儀攝）

記者蔣婕妤／台北報導

台北市長柯文哲近日接受媒體專訪，砲打民進黨新系大老，更批評總統府祕書長陳菊，「不是上半生坐牢，下半生就能為非作歹」。對此，行政院院長蘇貞昌4日受訪時表示，對陳菊遭到攻擊感到不平和不捨，他痛批柯文哲，就算不知道過去的歷史，起碼要有對人的敬重。

柯文哲過去多次劍指民進黨新潮流及陳菊，近日接受《新頭殼》轉訪時指出，民進黨在高雄縣執政30年、高雄市執政20年，應該誠實面對，想想為什麼高雄會輸掉？畢竟高雄人想懲罰民進黨，投給韓國瑜，最後卻懲罰到自己，每天都是煎熬，搞到天怒人怨誰最該負責？「就是陳菊阿！」

柯文哲表示，蔡英文現在仍讓陳菊站在旁邊，他就瞧不起，還有高雄敗選、私菸案到底誰要負責？通通都不見人影。他指出，陳菊曾說「我們以前坐牢的時候，你們在哪？」他倒想反問「在台大當醫生阿，怎樣？」

柯文哲批評，之所以對陳菊特別有意見，是因為陳菊讓台灣民主化運動30年的努力毀掉一半，是民主罪人，「不是妳上半生坐過牢，下半生就可以為非作歹」、「當年坐牢不是只有妳一個！」

對於柯文哲說法，蘇貞昌表示，如果看到陳菊在軍事法庭上尉台灣今天民主自由犧牲自己，真的不會說出這樣的話，陳菊當高雄市長讓高雄脫胎換骨，連續獲得五星級市長，今天都還如此盡心盡力，「希望大家不知道過去的歷史，起碼要有對人的敬重」。

蘇貞昌說，很為陳菊抱不平、不捨，同時覺得台灣今天的社會能有這樣的自由民主，是多少人犧牲奉獻走過來，就像香港今天年輕人在為香港自由民主爭取一樣，應該知道這有多得來不易。