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蔡宛芹助夫務農　不怕日曬種出好苦瓜

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▲屏東縣南州鄉青農蔡宛芹協助先生蔡棕亦種苦瓜，贏得口碑 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣南州鄉青農蔡宛芹幫助先生蔡棕亦務農，不怕日曬種出好苦瓜 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣南州鄉青農蔡宛芹協助先生蔡棕亦種苦瓜，從0.7分地慢慢擴展到現在將近2公頃，除苦瓜外，也栽種青椒、南瓜及胡瓜，外型不像農夫的她，卻在農業經營上有突出的表現。

光看外表不相信蔡宛芹也會背割草機除草、背藥桶施肥。她說，因為早婚，提早適應家庭生活，夫家是做生意，老公是靠行貨運司機。

33歲的她說，阿公原本種田，但因身體不好無法耕作，而父親是上班族不耕田，阿公很怕家中農業無法延續經常悶悶不樂，她看到阿公的擔憂，於是和先生商量，把阿公的農地租下來耕作。

租地後，兩夫妻決定先從種冬瓜，由於急着種冬瓜，成熟後卻找不到買家，賠了10幾萬，後來學乖了，跟朋友一起種苦瓜，剛開始蔡棕亦還在忙貨運行的事，大部分的農務都落在蔡宛芹身上，每天一早送孩子上學後就得忙田裏的事，如此忙了幾年後，先生也把重心轉回務農。

5年前陸續搭網室種植，目前3個區塊共2公頃多，以種植苦瓜為主，大約1公頃，其餘則種胡瓜、青椒等，光是設施就花了近200萬，但這幾年來也逐漸回收。

早婚讓蔡宛芹提早適應社會和家庭生活，現在孩子長大，她除了忙著田裏工作，因先生回來幫忙，較粗重像是割草、施肥的工作都老公來，她負責採收分級及配送市場，並報名農業大學，認識更多農友，彼此互相交流。

苦瓜園以草生栽培方式管理，鄰田農友笑說這對年輕夫婦是來種田還是種草，她們經常笑笑，但因瞭解自然環境生態及安全管理，所以兩夫妻堅持走對的務農之路。

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