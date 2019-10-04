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台南長榮中學觀光科參加遊程全國競賽　榮獲銅牌將拍攝宣傳片

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▲台南市長榮中學高職部商業群觀光科學生，參加「十萬青年獎百萬創意遊程全國競賽」，拿下全國第3名，表現十分亮眼。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長榮中學高職部商業群觀光科學生，參加「十萬青年獎百萬創意遊程全國競賽」，拿下全國第3名，表現十分亮眼。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長榮中學高職部商業群觀光科在指導老師李承峻與成威廷帶領下，許芷郡、楊筑蘋、王鈺鈞、陳亭君參加「十萬青年獎百萬創意遊程全國競賽」，高中職組共132組參加，歷經初賽與決賽，本校學生拿下全國第3名（銅牌），表現十分亮眼。

長中指出，其遊程作品也讓美濃區榮獲十大經典小鎮，並獲選為高雄市美濃區「一日鎮長」，將與美濃區長一同拍攝觀光宣傳影片，為台灣的觀光盡一份心力。

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為宣傳2019年小鎮漫遊年，交通部觀光局史無前例地舉辦「十萬青年獎百萬創意遊程全國競賽」，鼓勵40歲以下青年，以青年的角度看小鎮，並以行程規劃設計與影片拍攝宣傳小鎮；指導老師李承峻表示，學生5月剛拿下精英盃全國遊程競賽銀牌，隨即投入這場競賽，在高強度的要求下，不管是口說還是簡報製作，學生們沒有怨言，一一完成要求，實屬難得，有此佳績都是同學努力的果實。

校方表示，近年來學校積極培育學生「帶得走的能力」，高職部更強調理論與實作結合，透過校內與校外的競賽，讓學生們學以致用外，更增進其溝通技巧、團隊合作、商業簡報製作與表達等能力，期待他們能繼續展現長才。

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