CNN：川普6月通話就向習近平提拜登　為了貿易談判出賣香港

▲美國總統川普陷入一連串醜聞。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）3日當眾表示，他考慮要求中國調查前副總統拜登（Joe Biden），引起譁然。CNN獨家報導，事實上，早在6月18日與中國國家主席習近平的通話中，川普就曾提及拜登以及麻州參議員華倫（Elizabeth Warren）的政治前景，甚至有著「出賣香港」的言論。

報導指出，兩名知情人士透露，這通電話發生在6月18日，川普提到拜登、華倫的政治前景，這兩人都正爭取2020民主黨總統參選人提名，當時民調支持率已上升；川普據悉還告訴習近平，隨著貿易談判有所進展，他會對香港議題保持安靜。

白宮的通話紀錄隨後被儲存在高度保密的電子系統中，也曾儲存與烏克蘭總統的電話，「通烏門」醜聞引發眾議院民主黨人對川普展開彈劾調查。本周稍早被問及川普、習近平的通話時，白宮並未否認總統有提到拜登。

白宮新聞秘書葛里向（Stephanie Grisham）表示，世界領導人與總統談話，應該要能暢所欲言，這是外交的一部分，因此談話是保密的。報導傳出後，華倫則氣憤在推特寫道，川普可以說任何有關她的話，「但任何總統於閉門談話出賣香港人，這讓人無法接受。大眾必須看到川普與習近平的通話紀錄，我們需要一位捍衛我們價值觀的領袖。」

川普3日告訴記者，他考慮要求中國調查拜登，「這當然是我們能開始考慮的事情，因為我相信習主席不喜歡受到這種審查。」

這番言論已引發混亂，一名中國外交官員3日被詢問時則回答，「你是在問川普剛說的話？目前我覺得我不能對你說任何事情，相當混亂，我們不想介入美國政治。」川普曾暗示拜登接受過中國的資金，然而，現階段沒有明確證據。

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