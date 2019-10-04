超商店員趴櫃檯睡！客叫醒結帳「秒噴3字起床氣」　網開眼界：他484在作夢

▲超商結帳示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者張嘉晏／綜合報導

深夜雖然客人不多，但還是要做好工作。一名男網友半夜到超商買便當吃，結帳時卻發現店員正在呼呼大睡；好心叫醒店員後，對方竟然表示「不幫結帳」，讓原PO滿肚子火。而網友們見狀後也都開了眼界，表示「投訴讓他回家睡吧」、「這太屌了」。

「火到一個炸......。」一名男網友在臉書「爆怨公社」中抱怨誇張的超商店員，他表示某日半夜因為肚子很餓，就到信義區超商買了幾個便當，不料要結帳時，夜班店員竟然趴在櫃台呼呼大睡，他叫了好一陣子才終於醒來。

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然而店員起床瞥了原PO一眼後，卻又轉頭繼續睡。原PO提高音量又叫了幾次，「不好意思可以先幫我結帳嗎？」對方總算起床，但頭一抬後卻任性吐出「我不要！」3字，讓他當場傻住，但也只好把便當放在櫃台就離開了。

原PO表示自己當場理智線斷掉，而且也不是第一次看到該店員在上班時間睡覺了，以前他都體諒對方熬夜很累，不料這次卻被拒絕結帳，讓他很火大。

▲網友討論。（圖／翻攝自爆怨公社）

不少網友看到這誇張行徑都表示店員太不敬業，「投訴他啦，讓他回家睡」、「應該大喊：店長來了」、「好狂好任性」、「這樣很好啊，讓你直接拿走欸」、「起床氣很嚴重欸」、「他是不是還在作夢」、「這個有夠屌」、「沒那個屁股就不要上大夜班啊」、「我也遇過坐在櫃檯地上睡的，但不至於叫不起來」。

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