兒子臉挨蚊咬被當「水痘」　登機遭拒惹怒媽：當成罪犯！

▲愛德華被沒有經過醫學訓練的機組人員認定患有水痘。（圖／達志／示意圖）

實習記者曾筠淇／綜合報導

31歲的瓦爾登尼茲.巴福德（Valdenize Barford）與47歲的丈夫詹姆士（James）結束了在希臘的旅遊，準備返家時，原要搭上飛往倫敦的航班，卻因機組人員認為他們的兒子愛德華（Edward）臉上長了水痘，而被拒絕登機，但事實上，那只是蚊蟲叮咬的痕跡，這讓「被當成罪犯」的他們感到十分不滿。

據英國《太陽報》報導，英國一對夫妻詹姆士和瓦爾登尼茲在旅遊結束後，原要搭乘從羅得島（Rhodes）飛往倫敦的航班，卻因機組人員認定他們的兒子愛德華臉上長了水痘而遭拒上機。然而，該機組人員聲稱自己未有專業的醫學背景，無法判斷愛德華是否患有水痘，但仍堅持對方「病得很重」。

這對夫妻在機場抗議了近一個小時，並告知機組人員，孩子臉上真的只是一般蚊蟲叮咬，但他們的說詞仍不被採納。最後，因為詹姆士隔天還要工作，所以先行離開，留下瓦爾登尼茲和愛德華在當地。

▲詹姆士因工作而先行返家，而瓦爾登尼茲和愛德華只能暫留當地。（圖／達志／示意圖）

瓦爾登尼茲對此表示，「任何人都可以看出嬰兒只是被叮咬了，簡直太荒謬了！我獨自被留在希臘小島上，而且我在當地不認識任何人」，在機組人員未經過醫學訓練的情況下，分明是場鬧劇。航空公司原先答應瓦爾登尼茲，將會負責其住宿問題，最後卻也無疾而終。

隔天，瓦爾登尼茲帶愛德華看醫生，證實臉上的紅腫真的就是蚊蟲叮咬，但仍要等待3天才能簽發適合飛行的證明，且加上自己的保險已經到期，所以甚至還要負擔高額帳單。她對此感到沮喪和憤怒，並表示「本來應該是個愉快的假期，卻讓我感到無助，且遭受惡劣對待。」

該航空公司（BA）的發言人回應，「我們的醫學專家MedLink認為，出於嬰兒和其他旅客的安全問題，除非帶孩子去看了當地醫生，否則不應搭乘飛機。」不過，他們仍希望孩子能夠早日康復，一旦獲得批准，便能即刻回家！

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