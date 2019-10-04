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國慶焰火屏東施放42分　交響樂團現場演出創雙紀錄　

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▲2019國慶焰火在屏東舉辦，屏東縣長潘孟安邀請全國民眾雙十連假到屏東觀賞焰火。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲2019國慶焰火在屏東舉辦，屏東縣長潘孟安邀請全國民眾雙十連假到屏東觀賞焰火 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

2019國慶焰火在屏東舉辦，屏東縣長潘孟安邀請全國民眾雙十連假到屏東觀賞焰火，今年國慶焰火預計施放42分鐘，並首度結合國立台灣交響樂團現場演出，創下國慶焰火史上施放時間最長、實況演奏的紀錄。

▲2019國慶焰火在屏東舉辦，屏東縣長潘孟安邀請全國民眾雙十連假到屏東觀賞焰火。（圖／記者陳崑福翻攝）

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▲▼國慶焰火時間表、準備物品。

▲2019國慶焰火在屏東舉辦，屏東縣長潘孟安邀請全國民眾雙十連假到屏東觀賞焰火 。（圖／記者陳崑福翻攝）

距離屏東上一次2007年舉辦國慶焰火已經12年，當年在大鵬灣的盛況許多屏東人仍記憶猶新，今年縣府再度爭取到國慶焰火，在高屏溪舊鐵橋（下淡水溪鐵橋）屏東端的河濱公園施放。

今年國慶焰火主題是「攜手世界、臺灣耀飛」，將挑戰史上最長42分鐘，施放1萬6280發煙火彈，佈彈區寬600公尺、深200公尺，發射高度最高600公尺，平均高度400～500公尺，非常壯觀。

縣府並特別創作專屬音樂，由國立台灣交響樂團配合焰火進行6段主題現場演出，分別是：AKAV(排灣族語的「屏東」意思)、幸福南國、堅定勇氣、深化國際、世界融合、我的故鄉、我的臺灣(台語)，透過音樂與焰火搭配，達到視覺與聽覺雙重震撼。

10月10日國慶焰火施放時間預計晚間8點開始，從下午4點起就有活動表演，縣府邀請到知名紙風車兒童劇團演出「蕃薯森林奇遇記」、屏東女孩林俞妏、藝人吳汶芳，及由內埔農工、恆春工商、屏東女中、屏東高中、民生家商等高中職學校組成66位聯合學生儀隊，進行靜默槍法、陸戰槍法等操演。

縣府預估下午起就有民眾陸續進場，潘縣長推薦看國慶焰火裝備，包括野餐墊、晴雨傘、帽子、防蚊液、防曬乳、飲水、零食、便當、頸枕、墨鏡、手機行動電源等等，準備充足，從下午待到晚上都沒問題。

為方便民眾欣賞國慶焰火，縣府提供免費接駁服務，將於當天下午2:30啟動，大眾運輸接駁點位於臺鐵屏東站，六塊厝車站不提供接駁服務，並規劃有6處停車場，P1大武營區（汽車）、P2大同高中（機車）、P3大慶工業區（機車）、P4屏東加工出口區（汽車）、機場北路自勝利路至大同路口（機車）及縣道189線（台3線至冷水坑歸園入口－汽車；冷水坑歸園入口至南機場側門－機車），民眾停放車輛後，可轉搭接駁車進入會場。免費接駁車10-15分鐘1班，服務時間至11點30分為止。

2019國慶焰火在屏東，活動詳情及交通接駁資訊請至屏東縣政府官網查詢。

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