酬庸？蔡政府3任港務公司董座無專業背景　林佳龍：持續究責

▲交通部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

宜蘭南方澳大橋坍塌後，台灣港務公司董事長吳宗榮3日坦言，有8座橋梁從來未檢測過，隨後更爆出從2016年蔡政府上任至今台灣港務公司曾換過3任董事長吳盟分、吳宏謀、吳宗榮，3位全是政治任命，毫無航港專業。對此，交通部長林佳龍，救災完後會啟動一個復原的專案小組，會持續追究責任，「外界對於人事的批評，我們尊重，港務公司也好，航港局也好，人事案都有它一定的標準。」

林佳龍表示，也會持續的針對這些年來有關於橋樑安全維護，跟一些不當的情況進行檢討，確實來落實改革改善。

台灣港務公司剛成立時，第1任董事長蕭丁訓曾任高雄港務局局長、花蓮港務局局長、基隆港務局局長、台中港務局副局長具「港航教父」之稱；第2任張志清是台灣航管學家，曾任國立台灣海洋大學海運暨管理學院院長、副校長。

不過，從蔡英文2016年上任之後，台灣港務公司董事長就被外界批評成為政治酬庸的位置。2016年9月由原任職交通部常務次長吳盟分接任台灣港務公司董事長，2017年11月交接給當時在2014年因高雄市氣爆下台的副市長吳宏謀。2018年7月因吳宏謀升任交通部長，港務公司董事長一職再由台南市前副市長吳宗榮接任迄今，因南方澳跨港大橋出事才下台。

台灣港務公司董事長從吳盟分、到吳宏謀再到吳宗榮，這三位「吳董事長」，僅吳宏謀的中山大學博士學位是海洋環境及工程學習有關聯，吳盟分則學運輸工程、吳宗榮則讀是工程科技，且三人過去經歷跟港務工作均無關。