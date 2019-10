「馬士基號」淨海船大規模回收太平洋垃圾　1毫米塑膠也不放過

▲超大型清潔海洋系統啟動,已經收回第一波太平洋垃圾袋垃圾。(圖/取自The Ocean Cleanup推特)

實習記者謝汶穎/綜合報導

超大型的淨海系統已經啟動!荷蘭發明家2日表示,專門用在清潔海洋的特殊船「馬士基號」補給船9月間自美國舊金山啟航,已經從太平洋垃圾帶收回第一批垃圾。荷蘭海洋清潔組織(The Ocean Cleanup)表示,他們目的是在5年內,清掉太平洋垃圾帶一半的海洋垃圾。

這個計畫配備一艘補給船,用來拖曳利用長達600公尺的吊桿設備,被稱作001系統。吊桿設備用來容納漂浮的海洋塑膠,方便將垃圾回收;另外還配備U型浮動圍欄,圍住海洋塑膠和其他垃圾。

The Ocean Cleanup創始人斯拉特(Boyan Slat)表示,這個圍欄利用大型軟木塞製成,可以解決垃圾「逃脫」系統的機會。這種軟木塞可以封鎖隙縫,防止垃圾再度流向大海。斯拉特也說,這是第一次有人從太平洋回收大量垃圾,包括小至1毫米(公厘)的塑膠,一直到大型的漁網,「我相信我們真的能把海洋清乾淨。」

In case you missed it, here is a short recap of our announcement today. pic.twitter.com/bGhrkty5W6