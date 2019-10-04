「馬士基號」淨海船大規模回收太平洋垃圾　1毫米塑膠也不放過

▲超大型清潔海洋系統啟動，已經收回第一波太平洋垃圾袋垃圾。（圖／取自The Ocean Cleanup推特）

實習記者謝汶穎／綜合報導

超大型的淨海系統已經啟動！荷蘭發明家2日表示，專門用在清潔海洋的特殊船「馬士基號」補給船9月間自美國舊金山啟航，已經從太平洋垃圾帶收回第一批垃圾。荷蘭海洋清潔組織(The Ocean Cleanup)表示，他們目的是在5年內，清掉太平洋垃圾帶一半的海洋垃圾。

這個計畫配備一艘補給船，用來拖曳利用長達600公尺的吊桿設備，被稱作001系統。吊桿設備用來容納漂浮的海洋塑膠，方便將垃圾回收；另外還配備U型浮動圍欄，圍住海洋塑膠和其他垃圾。

The Ocean Cleanup創始人斯拉特(Boyan Slat)表示，這個圍欄利用大型軟木塞製成，可以解決垃圾「逃脫」系統的機會。這種軟木塞可以封鎖隙縫，防止垃圾再度流向大海。斯拉特也說，這是第一次有人從太平洋回收大量垃圾，包括小至1毫米(公厘)的塑膠，一直到大型的漁網，「我相信我們真的能把海洋清乾淨。」

In case you missed it, here is a short recap of our announcement today. pic.twitter.com/bGhrkty5W6 — The Ocean Cleanup (@TheOceanCleanup) October 2, 2019

斯拉特在7年前就開始制定這項計畫，利用紙巾作畫慢慢建構出這個想法。他試圖規畫利用洋流來收集瓶子、塑膠袋、拖鞋和一些漂浮在水面的小型垃圾。這個系統在過去一年一直在進行測試和修改。

馬士基號補給船在9月9日從舊金山開始航行，清除加利福尼亞和夏威夷之間的垃圾。整個太平洋垃圾帶的垃圾約是法國的兩倍大，台灣的44倍，數量非常驚人。