庫克稱絕對保護用戶資料、反對私企發行加密貨幣

▲庫克在義大利的演講中，談到包括假新聞、用戶隱私和虛擬貨幣等議題。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook）從上周就在歐洲參訪旅遊，在義大利Osservatorio Permanente組織所舉辦的活動中發表演說，談到包括假新聞、用戶隱私和虛擬貨幣等議題。

據《9to5Mac》報導，庫克在演講時表示，儘管網路的進步讓世界更方便，帶來更積極的發展，不過也帶來諸如假新聞氾濫的負面因素，優質新聞業是民主國家最重要的關鍵。

此外，庫克談到，蘋果絕對不會洩漏或出售任何用戶的數據資料，他指出倘若每個人的所作所為都被監督，而所有的研究結果和所思所想都輕易被他人知道，這將會改變大眾的行為。

庫克表示，雖然有些政府和企業在監視人民，但蘋果不會將用戶視為產品， 對它們出售客戶的個資。

另外，庫克接受《Les Echos》採訪時表示，貨幣發行權應該掌握在國家手中，不支持由私人企業發行貨幣，就像臉書（Facebook）發行Libra一樣，他認為私人企業不應該以這種方式獲得權力。

雖然此前Apple Pay副總裁貝莉（Jennifer Bailey）認為，加密貨幣有長期潛力，也在觀察其發展。不過，鑒於庫克這次的發言，近期內蘋果應該不會推出自己的加密貨幣。