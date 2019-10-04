路上驚見720輪拖車…還有「神秘超大管狀物」　老司機：10年難見

記者陳凱力／新竹報導

聞名全台的「啟德機械起重工程」經常以特殊車輛吸引網友目光，3日「啟德起重」於臉書粉絲專頁上傳一則「720輪蜈蚣板車載運大水管」的縮時影片，也引來往有瘋狂討論及轉發。

▲這座超大水管其實是二氧化碳吸收器。（圖／啟德機械起重工程提供，下同）



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啟德曾明忠副總說，「啟德起重」受高雄一家機械廠委託，將這座重達910噸、外觀猶如超大水管的二氧化碳吸受器從高雄南星計畫區運送至高明碼頭。由於「大水管」大又重，連同板車寬約10公尺、長45公尺、高度更高於10公尺，因此公司才出動720輪的多軸板車運送。

這輛俗稱「蜈蚣板車」的多軸板車，可隨著需要延長拼接，因受限於碼頭乘載力的關係，啟德出動了30軸三列併行、共720個輪胎的「蜈蚣板車」出任務，光施工人員數就高達30人，日夜輪班、共花了5天時間才完成運送工作，其中還不包含前置作業2天、事後收尾2天。

▲蜈蚣板車可依需求增添車輪，以運送大水管的規格為30軸、每軸24輪，共720輪。



由於720輪的「蜈蚣板車」體積非常龐大，再加上「蜈蚣板車」實際上是以遙控器操控的方式指揮板車移動，除了有15年操控板車經驗的李姓組長操作遙控器外，板車的前後左右都還要有人員協助監控，短短不到5公里的距離，光板車行走就花了1天1夜，中途還要重新更換板架，因此看似極短路程，才會花了5個日夜來完成。

「啟德起重」董事長胡漢龑說，這輛720輪蜈蚣板車，將會和二氧化碳吸收器一起登船，一路前往青島。由於「蜈蚣板車」雖然常見，但720輪的大陣仗卻是近10年的唯一一次，因此公司才出動專業空拍機全程攝影，將這歷史性的一刻記錄下來。

▲「大水管」從高雄南星計畫區出發運送至高明碼頭。

▲「大水管」與蜈蚣板車會一起上船，前往青島。

▲運送「大水管」的路程，前後共需要9天的時間。

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