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徐乃麟反擊「豪宅變賭窟」爆料　控律師「和女密友發生關係」是亂講

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▲▼ 徐乃麟到台北地檢署開庭 。（圖／記者劉昌松攝）

▲徐乃麟再次現身台北地檢署，看到媒體採訪頻說：「不要拍了」。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

徐乃麟近年金錢糾紛不斷，先是陷入米蘭苑豪宅被當成賭窟，還捲入詐賭疑雲，日前又被爆料「假賣屋真詐財」，徐特地開記者會澄清，反遭爆料者到場踢館，徐為此控告爆料者涉嫌妨害名譽，台北地檢署4日開庭，徐看到媒體採訪猛揮手說：「不要拍了！」據悉，徐已另外針對先前爆料他和女密友「發生關係」的律師提告。

有媒體在5月間報導，蔡姓建商指控，他原本和曹姓女子等合夥人，要購買徐乃麟名下豪宅當資產，到大陸申請開公司，但是蔡貸款買房後，房子未能點交，房產還被拿去設定抵押，懷疑遭徐乃麟詐欺。

徐乃麟在報導刊登當天就舉行記者會表示要控告蔡男等人涉嫌誣告、妨害名譽，徐表示，他透過友人認識曹女、再因此認識蔡男，對方稱要開公司資金不夠，所以低價賣房，並登記在蔡的名下，之後徐繼續付房貸利息，催促對方處理房款問題不成，所以將房子登記回自己名下。

此外，徐出租米蘭苑豪宅被當成賭博場所一案，徐不滿因涉賭遭判刑的楊強蓉指他為幕後老闆，控告楊女涉嫌誹謗案，上次北檢開庭後，楊女律師爆料握有錄音檔，徐自己說和董姓女密友「發生關係」，徐已經另外對爆料律師提告。

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