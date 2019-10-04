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性侵應召女再逼付開房間費用　惡男「枕頭悶臉」狂毆只賠20萬

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記者黃翊婷／綜合報導

劉姓男子2017年12月間透過通訊軟體LINE聯繫應召女郎小海（化名），雙方相約到台中某摩鐵進行性交易，他身上明明沒錢，仍執意要發生性關係，最後不僅性侵得逞，還毆打女方逼迫她支付開房間的費用。後來兩人以賠償20萬元達成和解，但台中高分院法官仍依強制性交罪判劉男3年3月有期徒刑，恐嚇取財罪的部分則改判無罪，全案仍可上訴。

▲▼示意圖,性侵,傷心,獨,濫用,鬱悶,女,情感,表達,健康,問題,情感（圖／123RF）

▲小海表明要先收到款項才能提供服務，沒想到卻遭劉男性侵。（示意圖／123RF，與本文當事人無關，下同）

判決書中提到，劉男先前曾觸犯妨害自由案件被判刑，他2017年12月2日利用手機上網連到某論壇網站，得知有性交易按摩服務，於是透過LINE與暱稱為「花魁」的人聯繫，進而決定和應召女郎小海約在台中的摩鐵碰面。

劉男明知這場性交易3小時收費要價1萬元，自己身上卻沒有足夠的金錢，因此先向不知情的王姓友人借錢，接著與小海一起待在房內等候；等待期間他知道小海缺錢，於是要求先幫忙按摩手臂，沒想到女方只是拿起手機看一下時間，他就突然生氣，一把搶過手機丟到旁邊，並把人強壓在床上。

▲▼示意圖,性侵,暴力,挫折,恐懼,濫用,女孩,手,社會,焦慮,恐怖,恐懼,憤怒（圖／123RF）

▲小海還被逼著自己付開房間的費用。

小海一邊掙扎一邊質問，「你到底要不要付錢，不要的話我就離開」，並企圖拿回手機，結果不僅慘遭枕頭悶臉、毆打頭部致無法反抗，還遭性侵得逞，最後甚至得自掏腰包付清開房間的費用，才得以脫身報警求救。

而劉男挨告後透過律師提出六大點辯稱，自己的確摔壞了小海的手機，但沒有任何強制性交的行為，「我看到她在按手機，擔心被仙人跳，就想拿過來看，但她不給，爭搶過程中手機就掉到地上，不能開機了」，之所以會用枕頭悶臉，則是因為他先被咬住手，想要把手抽回來才會拿枕頭反擊。

雖然劉男事後同意賠償20萬元與小海達成和解，一、二審仍被法官依強制性交罪判處3年3月有期徒刑，他不滿上訴。台中高分院法官認為，性侵的部分罪證確鑿，原審量刑並無不妥，僅恐嚇取財方面因為查無罪證，因此改判無罪。

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