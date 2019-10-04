2勇消找火源命喪火窟！無線電通聯「沉默10分鐘」成關鍵　檢警追查原因

▲殉職警消謝志雄（左）、張哲嘉（右）。（圖／翻攝臉書）

記者莊智勝／台中報導

台中市大雅區中和六路一間免洗餐具物流工廠3日凌晨1時45分竄出大火，奪走2名英勇警消謝志雄（33歲）、張哲嘉（32歲）的生命，待2人被救出時因受困火場時間過久，遺體已經出現嚴重碳化、難以辨認。根據消防局無線電通聯紀錄，2人凌晨2時50分進入火場，但3時整帶隊官見到濃煙竄出後，急忙透過無線電呼喚2人離開，但這時卻已全無回應，究竟在這關鍵的10分鐘內發生什麼？警消仍在持續追查。

消防局指出，當下獲報大雅工廠火警後立即派員前往現場灌救，為執行下一階段的滅火行動，帶隊官在凌晨2時50分派遣組員攜帶熱顯像儀、從無火煙的右側廠房進入火場中尋找尋找火源，豈料短短10分鐘後，帶隊官就察覺情況不對，見到濃煙猛烈竄起後急忙透過無線電要眾人撤離，但這時謝、張2人已經全無回應。

無線電通聯記錄中，自2人進入火場的2時50分後、到帶隊官3時整呼喚撤退的這短短10分鐘裡，並未有任何通話；至於謝、張2人是否在進入火場內短短10分鐘就已受困、罹難？警消也不排除無線電可能受到干擾、或是信號重疊等情況，導致2人未接收到救命的撤退訊息。

▲免洗餐具物流工廠火警，大火延燒了一整夜。（圖／民眾提供）

在帶隊官發現2人失聯後，急忙回報求援，但由於工廠內堆放大量紙類原料、沙拉油等，導致火勢延燒相當迅速且猛烈，RIT救援小組雖2次返回火場內搜索，但皆未見到2人身影，直到上午8時08分、才終於在燒得焦黑的廠房中發現第一具遺體；隨後在撲滅火勢同一時間，於8時47分發現第二具遺體，由於2人在高溫火場內時間過久，被發現時皆已經出現嚴重碳化，面容難以辨識，只能先行送往台中殯儀館，待後續透過DNA比對才能確認身分。

據悉，殉職勇消謝志雄與妻子結婚3年多，目前育有1歲多的兒子，妻子肚子中還有一對7個月的女雙胞胎，所以當她趕到火場招魂時，身旁的親友擔心她動到胎氣，全程緊緊守在一旁。另名勇消張哲嘉剛買下800萬元的房子，準備與女友步入婚姻，因此當女友接獲噩耗，一度哭到腿軟，被慈濟師姐攙扶。

▲家屬返回現場招魂，一度哭到癱軟崩潰。（圖／記者陳豐德翻攝）

台中市消防局長曾進財表示，當時雖知道火場內無人受困，但場內全是易燃紙類製品，火勢恐一發不可收拾，所以謝志雄、張哲嘉2人受命帶熱顯像儀進入火場，尋找火源；他說，他也知道火場危險，但保護人民財產安全是消防員的責任，如果不進火場找火源，任由火勢擴散延燒，人民財產損失就會更大。

目前台中檢警已經介入調查，將釐清2明勇消殉職原因、以及這「沉默的關鍵10分鐘」內到底發生什麼？台中市消防局表示，感念2人為社會做出重大貢獻，將向銓敘部及消防署報警因公殉職、從優撫恤，如獲核定，2人至少可領1220萬元撫卹金，後續市府也會成立治喪委員會，全力辦理2人後事。

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▲總統蔡英文稍早到殯儀館慰問家屬。（圖／華梵禮儀公司提供）