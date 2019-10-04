美股反彈、道瓊漲122點　台指期開盤上揚32點

▲美國製造業與就業經濟數據近期表現不佳，讓市場對中美貿易戰的擔憂加劇。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

美國製造業與就業經濟數據近期表現不佳，讓市場對中美貿易戰的擔憂加劇，而美歐貿易緊張關係也逐漸升溫，這些原因皆讓下週的中美貿易談判更形重要。美股道瓊上漲 122.42 點。回頭看台指期今（4）日開盤上漲32點，來到10,881點。

美股道瓊上漲 122.42 點，或 0.47％，收 26201.04 點。那斯達克指數上漲 87.02 點，或 1.12％，收 7872.27 點。標普 500 指數上漲 23.02 點，或 0.80％，收 2910.63 點。費城半導體指數上漲 25.99 點，或 1.71％，收 1545.76 點。

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TrimTabs Asset Management 投資組合經理強森（Janet Johnston）表示，市場擔心製造業的成長疲軟正溢出到服務業，但儘管製造業表現不如預期，但仍持續成長。

Cresset Wealth 創始合夥人阿柏林（Jack Ablin）指出，目前來說，壞消息就是好消息，因為這是預期美國聯準會（Fed）是否會降息的風向球，不過，Fed主席鮑爾（Jerome Powell）也擔憂是否市場會對降息熱情降低，因為投資者會意識到這對他們而言不會有巨大的影響。

截至今早8：47，台指期上漲23點，來到10,872點。