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美股反彈、道瓊漲122點　台指期開盤上揚32點

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▲美國製造業與就業經濟數據近期表現不佳，讓市場對中美貿易戰的擔憂加劇。（圖／路透）

▲美國製造業與就業經濟數據近期表現不佳，讓市場對中美貿易戰的擔憂加劇。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

美國製造業與就業經濟數據近期表現不佳，讓市場對中美貿易戰的擔憂加劇，而美歐貿易緊張關係也逐漸升溫，這些原因皆讓下週的中美貿易談判更形重要。美股道瓊上漲 122.42 點。回頭看台指期今（4）日開盤上漲32點，來到10,881點。

美股道瓊上漲 122.42 點，或 0.47％，收 26201.04 點。那斯達克指數上漲 87.02 點，或 1.12％，收 7872.27 點。標普 500 指數上漲 23.02 點，或 0.80％，收 2910.63 點。費城半導體指數上漲 25.99 點，或 1.71％，收 1545.76 點。

請繼續往下閱讀...

TrimTabs Asset Management 投資組合經理強森（Janet Johnston）表示，市場擔心製造業的成長疲軟正溢出到服務業，但儘管製造業表現不如預期，但仍持續成長。

Cresset Wealth 創始合夥人阿柏林（Jack Ablin）指出，目前來說，壞消息就是好消息，因為這是預期美國聯準會（Fed）是否會降息的風向球，不過，Fed主席鮑爾（Jerome Powell）也擔憂是否市場會對降息熱情降低，因為投資者會意識到這對他們而言不會有巨大的影響。

截至今早8：47，台指期上漲23點，來到10,872點。

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