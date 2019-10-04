比利時男單車環島迷航　苗警供吃住、修手機...直呼：太好了！

▲頭份分局斗坪所員警提供飲食，讓這名外籍人士恢復體力後，再協助住宿。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

1名比利時籍的男子計畫要來台騎單車環島，2日傍晚從南投騎到苗栗後，因手機故障無法導航，導致迷失方向；加上天色已晚、精疲力竭之際，正好行經斗坪派出所，才向警方求援；警方先提供晚餐讓他恢復體力後，再協助住宿及維修手機，男子離開時也表示，台灣警察真是好。

頭份分局表示，2日晚間6時許，忽然斗坪派出所門口出現1名外籍人士，並牽著1輛腳踏車，神情疲憊的站在大門邊；警員林昱玎、沈春安先協助翻譯並提供飲用水，才了解這名男子是比利時國籍，原計劃獨自於台灣環島騎腳踏車2個禮拜，怎知才剛從南投出發到苗栗，就因為手機故障而迷失方向求援。

▲外籍男子離開時，不忘和協助他的員警拍照留念。（圖／記者黃孟珍翻攝）

所長曾麒翰表示，獲悉外籍男子困境後，又正值晚餐時刻，便先行提供便當予以食用，待男子暫歇體力恢復後，再由林、沈2員協助帶同男子至附近飯店投宿，並商請飯店協助通知手機行人員幫忙修理手機，讓男子能順利進行接下來的腳踏車環島行程。

這名外籍男子也表示，他從來沒遇過這麼好的警察，再三表達感謝頭份分局員警熱心協助、提供資源，也因此對台灣警察親和力留下深刻印象，最後與員警開心合影紀念，快樂的繼續他的環島之旅。

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