律師幫人打贏官司拿到「台灣民主之寶」　網友看到哭了

▲陳定南競選省長紀念券。（圖／翻攝自Facebook／黃帝穎）



記者葉國吏／綜合報導

前法務部長、被封為「現代包青天」的已逝政壇清流陳定南，過世已經10多年，仍讓許多人緬懷。律師黃帝穎3日在臉書貼出一張「珍藏紀念品」，竟然是當初陳定南競選省長時所販售的紀念券，另許多網友感到懷念，並說這根本是民主無價之寶。

從黃帝穎臉書貼出的照片中能看到，這張「陳定南競選省長紀念券」面額為500元，左側有陳定南的肖像，右側則是民進黨黨徽。紀念券上頭寫著「咱的江山咱的夢，出錢出力救台灣」，下方則寫：「四百年來第一戰，要將台灣變青天」。

▲陳定南穿著雨衣泡在水中。（圖／翻攝爆廢公社）

根據《自由時報》報導，陳定南在1994年參選台灣省長，民進黨當時經費短缺，因此推出「贊助紀念券」的募款方式，1種是不可兌換的無償紀念券，1種是可兌換的紀念券，面額均有500元、1000元，若候選人有300萬票，就可得9000萬元選舉補助款，可兌換的紀念券方便支持者未來將款項領回。

不少網友看見黃帝穎獲贈的紀念券，紛紛留言「當年前輩真的是篳路藍縷，以啓民主！」、「昔人已乘黃鶴走，但是風骨和典範卻留下痕跡。」、「哇！這張很有價值！」、「這個超珍貴，大開眼界了」、「看到這個好想哭，我國小時候騎著腳踏車去聽省長政見發表會」。

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