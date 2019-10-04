「向我保證妳才14歲」11男專挑少女　還有人夫坐孕妻旁買春

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

美國佛羅里達州福祿喜雅郡（Volusia，或稱沃盧西亞郡）警方1日在官方網站發布聲明表示，在為期5日的臥底行動中抓到11名涉嫌與未成年者進行性交易的男子。由於被逮的11名嫌犯當中有一人是中國裔，並且專挑「14歲的雛妓」，相關影片一公開，也在網路上引起網友熱議。

根據福祿喜雅郡警方公開的資料顯示，這場臥底行動名為「Deviant Desire」，警員埋伏5日，甚至假扮成未成年者與嫌疑人們接觸，最後一舉逮到11名涉案人士，這些人的年紀最小的才19歲，最大的則已經55歲。

▲警方公布逮捕畫面。（圖／翻攝自YouTube／Volusia Sheriff`s Office）

警長奇伍德（Mike Chitwood）在記者會上提到，這11名嫌犯透過電腦在網路上引誘少年、少女賣春，其中中國裔的何姓男子（25歲）還對臥底警員要求發誓，「我要妳保證妳才14歲，而且妳不是壞人」，另一名24歲的美國人卡柏迪亞（Nirajkumar Kapadia）一開口就先問，「妳是處女嗎？」而年紀最小的19歲嫌犯雷耶斯（Samuel Reyes），則是直接要求進行口交。

更讓警方感到不可思議的是，其中一名嫌犯在傳送性交易訊息時，旁邊還坐著已經懷孕的妻子。警方公布這11人的犯罪談話，以及身分、年齡和被逮時的狀況，發現只有5人身上攜帶保險套，另外還搜出手槍、刀械、性愛玩具、壯陽藥以及不明的液體藥物，後續會依照引誘兒童、企圖猥褻等罪名，將他們通通送辦。

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