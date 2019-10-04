【瑪法達談星】十二星座10.02 ~10.08運勢！天王星帶來衝擊　臥薪嘗膽保持警戒

圖文／鏡週刊

時序轉進秋天寒露，本週「天秤座之月」進入中段，並一度展現太陽、金星、水星、火星，四星輝映的強大氣場。只是，卻遇上兩大年度警訊：「天王星／水星對衝」與「太陽／土星角衝」。另一主軸是：三大星在本期相繼轉入新座象帶來大環境氛圍的顯著變化，包括火星轉進天秤座、水星與金星轉進天蠍座。

就星象意義解讀，天秤座之月星座調性強調的衝突和解、談判交涉與妥協對等之類的集體情緒，在上述兩股力量作用下，將漸漸滲入天蠍座價值的叢林法則、祕密協定與暗黑勢力。同時，在理性對話與尋求交集的過程中，恐將出現上述「天王星效應」帶來的大型意外衝擊。是理性與規則遭遇挑戰的嚴峻期。

重大星象事件落在：10月3日的火星進駐天秤座、水星進駐天蠍座、冥王星結束退行；10月7日的一級警示－「太陽／土星角衝」「天王星／水星對衝」；與10月8日金星進駐天蠍座。

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財經方面，財星轉進天蠍座，且星象財經訊號負訊充斥的本週，天秤座之月主宰的國際貿易、外交協商、結盟合作及利益交換等議題仍占較大篇幅。值得關注的是「天王星效應」竄起，容易帶來猝不及防的意外事件，投資人宜雷達大開、研擬避險之道。

就個別星座而言，年度星象警訊籠罩全場、並無重大吉兆緩衝的本週，厄星衝擊從上週的「冥王星效應」偏執陰霾，轉為「天王星效應」的驚愕變局。運勢榜首轉落在本月之星「天秤座」：挾持太陽回歸本命宮的年度最旺氣勢，一度擁有金星、水星與戰星等四星在本命宮助陣的超高氣勢，還有之後的水星、金星轉進財富宮，無論在事業、財力或情感，都是滿意度在年度高點的當運霸主。

好運第二輪到天蠍座。原本陷在工作或情緒低潮的處境，可望大幅出現欣喜轉向，運勢春天提前報到，有新工作、新計畫或新戀情等佳音上門；好運第三的是牡羊座，正值階段事業進攻之初，又有優質盟友團隊共襄盛舉，陣容堅強、相處融洽，情感與金錢也都算沒繳白卷。

本週運勢轉弱的星座落在雙子座、處女座、魔羯座與水瓶座。記得保持危機警戒，不要對安逸視為理所當然。

星座排行

天秤座：力挽狂瀾、攻城掠地、滿載而歸、收穫最豐

天蠍座：逆勢翻轉、突飛猛進、炙手可熱、竄升最快

牡羊座：天作之合、一箭雙鵰、實至名歸、滿意最多

雙魚座：否極泰來、美玉出匣、發跡在望、事業最順

愛情運：★★★

金錢運：★★☆

事業運：★★☆

滿分為★★★★★，☆為半顆星