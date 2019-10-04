【瑪法達談星】10.02 ~10.08火象星座！牡羊事業蒸蒸日上　財運樂翻天

牡羊座、獅子座、射手座，本週（10.02~10.08）火象星座運勢。

♈牡羊座（3月21日至4月19日）

雙軌並進，相得益彰。享受團隊夥伴協助與友誼的這段日子，合作默契與惺惺相惜的感覺無可替代。彼此休戚與共、同心共濟的和諧感，不僅是絕妙組合，也是犀利無比的勁旅一支。一加一大於二，可望合力在事業上打場漂亮勝仗，一圓彼此單打獨鬥都無法完成的遠大志向，結盟之力來勢洶洶。近期將加速引進各式有益盟軍、化解舊有歧見。不是敵人，就是朋友，讓彼此公約數極大化。事業蒸蒸日上，頗能掌握趨勢、分進合擊，有高升掌權之兆。財運佳，報酬獲利可期。愛情身處幸福半徑。

♌獅子座（7月23日至8月22日）

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劃界圈地，騎虎難下。守護星和事業星角衝的這段期間，正值事業逐日邁進年度相對低潮月分之際，恐又逢意外插曲帶來若干進退兩難的挫折，記得保持冷靜與風度。所幸專業強項扎根夠深，足以因應嚴峻考驗並能維持一番局面。幸賴同溫層、老班底或熟面孔共事默契，順利解圍過關。財運不濟，未雨綢繆。忌豪賭。愛情是平淡的真滋味。

♐射手座（11月22日至12月21日）

氣勢如虹，打鐵趁熱。士氣高昂的這段期間，延續上週來的滾燙好運，客觀情勢更加看好，直達階段之最。只是這也將是近來最後一波犀利強攻的倒數時段。在月底水逆來襲、情勢有變之前，宜儘快拍板定案、切莫等閒蹉跎。事業朝氣蓬勃、戰力充沛，開發的特殊領域表現突飛猛進。體能改善、包袱減輕。財力小挫。愛情是淡淡相思離愁。