【瑪法達談星】10.02 ~10.08水象星座！雙魚事業2大吉星加持　將逆轉反攻

巨蟹座、天蠍座、雙魚座，本週（10.02~10.08）水象星座運勢。

♋巨蟹座（6月21日到7月22日）

恪盡職守，先蹲後跳。前景漸入佳境的這段期間，實事求是、一步一腳印的低調耕耘累積出相當基礎，即將結束生涯保守段落，轉向表現性較強的強勢週期。事業「風光指數」衝高，可望在特定領域叱吒風雲，以才華、作品或作為迎來英雄式的掌聲，亂世崛起、聲名大噪。工作效率與專業操守經得起檢驗。投資獲利。愛情是座寂靜的活火山。

♏天蠍座（10月23日至11月21日）

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重整旗鼓，手到擒來。守護星結束數月退行且水星、金星連袂入駐本命宮的這段日子，上半年度曾經錯過的機會、耽擱的進度或中斷的夢想，總算等到了捲土再來、討回公道的時機。雖然稱不上年度運勢高峰，但少了外在不利變數的干擾，人氣、運氣與才氣相互提攜，將贏回應有回饋。事業磁場吸金，是財富極佳導體。愛情是春天來訪的感覺。

♓雙魚座（2月19日至3月20日）

雙劍合璧，適才適所。事業宮迎來兩大吉星加持的這段日子，將是事業從潛水期漸漸浮出水面的年度發跡重要轉折點。人脈、手腕加上一點機運，近期將喜獲某張權力通行證，事業順勢由暗轉明、展翅高飛。有意問鼎寶座、更上層樓或拓展生涯，將出現絕佳機緣絕地反攻，後勢可期。喜獲某高層力挺。事業吸金帶財。愛情是幸福雙飛。