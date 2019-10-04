【瑪法達談星】10.02 ~10.08風象星座！天秤2大財星加持　發大財就看此時

雙子座、天秤座、水瓶座，本週（10.02~10.08）風象星座運勢。

♊雙子座（5月21日至6月20日）

星火燎原，臨淵履薄。守護星與天王星對衝的這段日子，恐有驟遇外在不可抗力或遭某挑戰突襲的錯愕。是一段緊張戒慎、減少犯錯與事緩則圓的章節。事業盡責任多過享權利，妥協合群重於個人主義。工作環境較先前競爭且易有利益衝突，要提防暴露自己缺點、減少犯錯，才不會失分太多。節流有成，偏財小進。愛情是種卸妝素顏。

♎天秤座（9月23日至10月22日）

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劍及履及，探囊取物。火星入駐本命宮、且財富宮迎來水星與金星助攻的這段日子，不僅高居年度「心想事成率」最高的當旺月分，且也半腳踏進年度的財富幸運期。拜戰星火星帶旺進取心與攻擊力之賜，對於近期、遠期目標各式生涯攻略毫不遲疑，事業節奏明快、能屈能伸、攻勢凌厲，且機緣成熟。不但能在主要目標上積極搶進，也能搭配次要戰場、階段目標，分散風險。財富宮擁兩大財星雙重加持，可望有數波發財良機，鹹魚翻身就看此時。財星高照，存款有增無減。愛情是個多變的心情萬花筒。

♒水瓶座（1月20日至2月18日）

收之東隅，失之西隅。水星與財星相繼進駐事業宮、守護星卻與水星對衝的這段日子，事業佳作出手、風評與回饋頗佳，可惜偏偏容易遇到意外臨時狀況，以致難以為繼、無奈中斷。近期恐需銜命收拾殘局或接下某沉重包袱，原訂計畫及進度被迫修改。所幸事業籌碼與應變靈活度足以勝任。財力反應貢獻，身價加值。愛情是兀自運作的平行宇宙。