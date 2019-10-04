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【瑪法達談星】10.02 ~10.08土象星座！處女陰霾籠罩　不宜心存偏安

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金牛座、處女座、魔羯座，本週（10.02~10.08）土象星座運勢。

♉金牛座（4月20日至5月20日）

截長補短，有志必成。好勝心、抗壓力轉強的這段期間，除了變得更固執，也變得更有吸納與轉換各類資訊與資源的能力，化腐朽為神奇、量變轉質變。事業轉型順利，累積的潛力在身旁名師益友協助下，可望越練越強，近期可望在曾經受挫的地方重新站起，揚眉吐氣一番。理債理財皆有不錯成績，別讓破費失控。愛情是膩口的滋味。

♍處女座（8月23日至9月22日）

請繼續往下閱讀...

居安思危，瞬息多變。守護星與天王星對衝且驛馬星動的這段日子，不確定危機好發率大增，要有防範未然的沙盤推演與對策。看似平順的情勢，陰霾醞釀蠢蠢欲動中，不宜心存偏安僥倖。事業短打小品、移動工程或拜會行程多，不安於室指數大增。靠社交與事業相互幫襯、一職多功勝出。財運吉，宜克制敗家衝動。愛情是幸福淺嘗即止。

♑魔羯座（12月22日至1月19日）

濟弱扶傾，公而忘私。數星相繼湧進友誼宮的這段日子，是年度個人「人氣指數」或「社會參與度」相對較高的時段。對落難友人或弱勢族群忍不住有行俠仗義、挺身抱屈之舉。可惜守護星與太陽角衝，正義魔人的時運欠佳，如無法技巧處理，本身恐遭莫名拖累。事業直球對決，某心願終告實現。提防意外失物財損。愛情是情絲纏纏繚繞。

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