賴清德10月訪美出席小英華府造勢大會　演講主軸「團結台灣」

記者黃翊婷／綜合報導

2020總統大選進入百日倒數，民進黨「最強組合」蔡賴配逐漸成形，前行政院長賴清德昨日（3日）晚間證實，將會在10月中旬訪美，除了拜會當地的政要之外，也會出席總統蔡英文在華府的競選連任造勢大會，並以「團結台灣」為主軸進行演講，全力助選，爭取台僑的支持。

▲民進黨黨內力求大團結。（圖／記者李毓康攝）

根據《自由時報》報導，賴清德目前人在歐洲進行私人行程，但賴的行動辦公室發言人李退之證實，未來會配合黨中央的安排，在10月中旬銜接前往美國，預計會在14日抵達舊金山，主要目的是想感謝過去台僑的支持，同時兌現初選的諾言，全力支持蔡英文競選連任；據了解，賴清德的訪美行程將會造訪芝加哥、華府、紐約等城市，並拜會當地政要人士，隨後出席蔡在華府的造勢大會「2020台灣要贏，LET'S WIN」，預計為期一週。

事實上，賴清德的訪美行程也被外界視為是「蔡賴配」的關鍵指標，由於民進黨在6月初選結束之後迅速整合，賴清德對初選結果仍有心結，讓黨內獨派大老相當心急，直到上月24日蔡、賴兩人才在總統府祕書長陳菊的陪同下，於高雄會面，兩人會談長達一個多小時，這才讓有「最強組合」之稱的蔡賴配重現曙光。

▲賴清德將訪美為蔡英文助選，讓蔡賴配的呼聲越來越高。（圖／ETtoday資料照）

而在9月28日的民進黨全代會上，蔡英文曾於致詞中提到，「賴清德前院長一直是這個團隊不可或缺的一員，我們感謝他，也相信在選戰的隊伍中，賴前院長絕對不會缺席，一定會和我們一起並肩作戰。」接著，民進黨主席卓榮泰受訪時也強調，黨內的每一個人都是缺一不可，黨一定要充分扮演好角色，把「所有人找回來」得到最後的勝利。

有民進黨黨內人士指出，在蔡賴配的評估方面，深綠獨派人士對前副總統呂秀蓮投入選戰相當憤慨，批評聲浪不斷，若賴清德能順利與蔡英文搭配參選，除了可以替黨的團結加分，也有助於拉抬區域立委的選情。

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