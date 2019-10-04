韓國瑜自誇「被抹黑沒開口罵過人」　影片打臉…他奶奶的、拎北等你

▲韓國瑜出席「世紀領航翻轉台灣 選前100天記者會」 。（圖／記者賴君欣攝）

記者葉國吏／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜3日利用中午午休時間出席「世紀領航翻轉台灣、選前100天記者會」，韓國瑜打扮成魯夫造型，拉近跟年輕人的距離，韓國瑜致詞時表示，這次被抹黑到這程度，他還沒開口罵一個人。不過卻有網友挖出過去影片直接打臉。

國民黨總統參選人韓國瑜3日利用中午午休時間出席「世紀領航翻轉台灣、選前100天記者會」，致詞時對支持者喊話「三年半來如果大家覺得日子很經濟發達、人民快樂、對外關係順暢、兩岸和平，我會號召人民投蔡英文，如果大家很辛苦經濟壓力大、庶民日子難過、對外關係困頓、兩岸關係緊張、越過越窩囊，拜託給韓國瑜一個機會」。

韓國瑜說「如果對過去滿意就投蔡，不滿意對未來擔憂就投韓，未來四年現在就是關鍵一刻，這場選舉抹黑到這個程度，骯髒到這個程度，未來不會風平浪靜，是驚濤駭浪，但到今天為止我被抹黑到這程度，還沒開口罵一個人，這是很神奇的，因為我們追求更高民主價值，未來人民要睜大眼睛，用神聖一票決定中華民國命運，請大家有信心，支持者並沒有氣餒也並不孤獨，我們民調支持度還是非常強大，我們可以感受的到，我相信光明會克服黑暗」。

▲韓國瑜嗆黑韓「放馬過來，拎北等你。」（圖／記者李毓康攝）

不過臉書粉絲專頁「我愛掀馬統」貼出一段影片，內容是韓國瑜在三重造勢上說「凡是看到拿黑錢的電視名嘴，凡是看到假民調，所有的抹黑的新聞，韓國瑜吸毒的，韓國瑜包小三的，韓國瑜亂七八糟的，大家學一下，康熙皇帝那句話什麼」、「各位鄉親，各位兄弟姊妹，我真的想講一句話，他奶奶的」，，對於黑韓他也反嗆說「放馬過來，拎北等你。」

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