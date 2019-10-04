向愛女借3億元！Forever 21創辦人「10年急擴200間店」　4盲點壓垮公司

▲Forever 21台灣所有分店目前歇業中。（圖／翻攝自Google Map）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國服飾零售商Forever 21在29日宣布，已經向美國法院聲請破產，關閉40國、350家分店，但仍希望在美國繼續生存。日前美媒爆料Forever 21的韓裔創辦人張道元（Do Won Chang）和妻子張金淑（Jin Sook）曾為挽救公司營運，和2個成年女兒的信託基金各借了500萬美元（約新台幣1.54億元）。

根據《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）、《紐約時報》（New York Times）報導，Forever 21作為全球知名企業，業務運作內容卻非常保密，讓外界只能從局部細節推敲這個曾經的服飾王國是何等規模。張氏夫妻倆在2015年時，從女兒林達（Linda）和伊絲瑟（Esther）的信託基金中分別借出500萬美元，之後按期交付2％利息；隨著Forever 21破產聲請，2個女兒在週一（9月30日）成了無擔保債權人。

▲Forever 21韓裔創辦人張道元（Do Won Chang）和妻子張金淑（Jin Sook）。（圖／翻攝自張道元臉書）

法庭文件顯示，該筆貸款和Forever 21從2005年到2015年的擴張有關，公司10年來在全球擴張了200多家分店；然而這些新開的分店佔坪太大、無法庫存以及耗費資金過多，許多分店甚至達到近千坪（3.5萬平方呎）的規模，使得供應鏈繃緊。迅速擴張之下的企業未必能順應或吸引在地市場喜好，Forever 21主打的「南加州美學」在亞洲就相對無感，儘管如此，該公司2014年時的營業額仍達到40億美元（約新台幣1240億元）。

全球擴張但營收不如預期的情況下，為了挽救公司的營運危機，張道元在2個女兒的基金中一共抽調了1000萬美元，同年他也從自己的個人帳戶提出1000萬美元投入公司。法庭文件中並未指出基金本身的規模，未顯示2筆500萬美元的貸款被作為何用。

琳達和伊絲瑟這對姊妹與Forever 21並非只有「基金之緣」，事實上，她們打從小就會趁暑假在公司倉庫裡，拿著標價槍到處為商品打上價格，而在常春藤盟校的大學畢業後也雙雙進入公司任職。