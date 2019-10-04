　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

向愛女借3億元！Forever 21創辦人「10年急擴200間店」　4盲點壓垮公司

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼Forever 21。（圖／翻攝自Google Map）

▲Forever 21台灣所有分店目前歇業中。（圖／翻攝自Google Map）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國服飾零售商Forever 21在29日宣布，已經向美國法院聲請破產，關閉40國、350家分店，但仍希望在美國繼續生存。日前美媒爆料Forever 21的韓裔創辦人張道元（Do Won Chang）和妻子張金淑（Jin Sook）曾為挽救公司營運，和2個成年女兒的信託基金各借了500萬美元（約新台幣1.54億元）。

根據《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）、《紐約時報》（New York Times）報導，Forever 21作為全球知名企業，業務運作內容卻非常保密，讓外界只能從局部細節推敲這個曾經的服飾王國是何等規模。張氏夫妻倆在2015年時，從女兒林達（Linda）和伊絲瑟（Esther）的信託基金中分別借出500萬美元，之後按期交付2％利息；隨著Forever 21破產聲請，2個女兒在週一（9月30日）成了無擔保債權人。

▲▼Forever 21韓裔創辦人張道元（Do Won Chang）和妻子張金淑（Jin Sook）。（圖／翻攝自張道元臉書）

▲Forever 21韓裔創辦人張道元（Do Won Chang）和妻子張金淑（Jin Sook）。（圖／翻攝自張道元臉書）

法庭文件顯示，該筆貸款和Forever 21從2005年到2015年的擴張有關，公司10年來在全球擴張了200多家分店；然而這些新開的分店佔坪太大、無法庫存以及耗費資金過多，許多分店甚至達到近千坪（3.5萬平方呎）的規模，使得供應鏈繃緊。迅速擴張之下的企業未必能順應或吸引在地市場喜好，Forever 21主打的「南加州美學」在亞洲就相對無感，儘管如此，該公司2014年時的營業額仍達到40億美元（約新台幣1240億元）。

全球擴張但營收不如預期的情況下，為了挽救公司的營運危機，張道元在2個女兒的基金中一共抽調了1000萬美元，同年他也從自己的個人帳戶提出1000萬美元投入公司。法庭文件中並未指出基金本身的規模，未顯示2筆500萬美元的貸款被作為何用。

琳達和伊絲瑟這對姊妹與Forever 21並非只有「基金之緣」，事實上，她們打從小就會趁暑假在公司倉庫裡，拿著標價槍到處為商品打上價格，而在常春藤盟校的大學畢業後也雙雙進入公司任職。

ET快訊
關鍵60秒「油罐車墜落起火」　加油站4員工爬橋救：不能看司機
郭泰源女兒看恰恰引退賽淚崩　長腿辣照釣出媽媽張瓊姿：一直在吃
好市多「神物」殞落！大批苦主慘賠退坑…曝血淚教訓：超雷
明起變天！下週有熱帶擾動　若成颱「強度可能超越今年生成颱風」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

向愛女借3億元！Forever 21創辦人「10年急擴200間店」　4盲點壓垮公司

原國籍寫「台灣TAIWAN」就可！　美移民局：證書不會出現中華民國

美「反傾銷關稅」最高251.6％　瞄準1362億元中國進口櫥櫃

爸媽「打屁股、打手心」都犯法！蘇格蘭立法通過　全面禁止體罰孩童

激情男女大白天路旁車震　女呻吟聲震天　一腿伸出車窗

警「實彈開火」28死！失業大學生「口袋剩6元」　伊拉克人爆氣上街示威　

4警遭刺殺亡！巴黎警察總部員工揮刀砍殺　凶手當場被擊斃

飯店32樓「掃射奪59命」！2年前賭城槍擊案　MGM願賠248億和解

只有20%存活率！孕媽如廁「感覺到頭」急奔醫院　700克嬰奇蹟撐下來

英國也有貓站長！孟加拉貓保羅 獲聘任火車站公關經理

父親重摔被送往「女兒上班的醫院」　油罐車司機：車頭過了！被拉下去

靈異現象？隻身到「廢棄眷村」冒險 螢幕機突現藍畫面...他驚：電線已斷

台中物流廠大火2消防員殉職　隊友哭紅眼「敬禮送殉職同袍」

《還珠》紫薇20年前舊片超有病！　 網友：有時候真懷疑紫薇的精神狀況

偷拍那英被狠踹一腳！　女路人爆「本來是粉絲」心涼哭了

5歲小台客遠赴挪威尋新家！ 寄養媽不捨：愛我一點點就好

大象遭火車撞擊拖行30公尺 腿、腹皮肉綻...痛苦爬離鐵軌

正宮怒告王瞳「求償400萬」　馬俊麟記者會前才知道：我怎麼面對王瞳家人？

惡火奪2警性命...孕妻挺肚招魂 家屬悲痛「泣不成聲」場面惹心碎

買咖啡竟被投訴！小吃店挺警察　歡迎「穿制服」購餐一律打9折

向愛女借3億元！Forever 21創辦人「10年急擴200間店」　4盲點壓垮公司

原國籍寫「台灣TAIWAN」就可！　美移民局：證書不會出現中華民國

美「反傾銷關稅」最高251.6％　瞄準1362億元中國進口櫥櫃

爸媽「打屁股、打手心」都犯法！蘇格蘭立法通過　全面禁止體罰孩童

激情男女大白天路旁車震　女呻吟聲震天　一腿伸出車窗

警「實彈開火」28死！失業大學生「口袋剩6元」　伊拉克人爆氣上街示威　

4警遭刺殺亡！巴黎警察總部員工揮刀砍殺　凶手當場被擊斃

飯店32樓「掃射奪59命」！2年前賭城槍擊案　MGM願賠248億和解

只有20%存活率！孕媽如廁「感覺到頭」急奔醫院　700克嬰奇蹟撐下來

英國也有貓站長！孟加拉貓保羅 獲聘任火車站公關經理

賴清德10月訪美出席小英華府造勢大會　演講主軸「團結台灣」

向愛女借3億元！Forever 21創辦人「10年急擴200間店」　4盲點壓垮公司

韓國瑜自誇「被抹黑沒開口罵過人」　影片打臉…他奶奶的、拎北等你

重量級球鞋來了！藤原浩攜手陳冠希打造「黑絲綢」Nike AF1

出國必買旅平險！出發前2hrs完成線上投保　行程延誤「備好理賠文件」

空姐小三挨告隔天勾人夫出國玩10天　甜稱「好想親親」

CBA／林書豪PK小外援　江蘇布萊克尼上季G聯盟新人王

明起變天！下週有熱帶擾動　若成颱「強度可能超越今年生成颱風」

原國籍寫「台灣TAIWAN」就可！　美移民局：證書不會出現中華民國

「我把香奈兒、Gucci穿在手上」　精品美甲讓優雅、高貴瞬間提升

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

國際熱門新聞

男女白天路旁車震　女伸腿出車窗

賭城槍擊2周年　MGM願賠24..

美移民局：原國籍填「台灣TAI..

孫女哭到半夜　狠嬤6樓開窗丟下

辣妹對鏡「露水滴下半球」自拍　..

80歲恐怖嬤宰殺2房客+8歲童..

伊拉克示威第3天　警實彈開火2..

2宅男邊充電邊玩手遊　睡夢中電..

網購衣服卻送來3大包「粉紫色石..

京阿尼全球善款　全數用於受害者

蘇格蘭立法通過　禁止體罰孩童

美祭出「反傾銷關稅」瞄準中國櫥..

4警遭刺殺！巴黎警察總部員工行..

不讓他上頭等艙廁所　男害飛機迫..

更多熱門

相關新聞

Forever 21聲請破產　全球關350分店

美國服飾零售商Forever 21於29日表示，已經依照美國法典《破產法》第11章聲請破產，將在40個國家終止業務運作，預計關閉350家分店，但是仍然希望維持國內的營運。副總裁張琳達（Linda Chang）提到，此舉是為了保護公司的未來，希望日後內部組織重整，可以繼續重新出發。

FOREVER 21正式退出日本、香港　

湯瑪斯庫克集團破產　15萬人恐受困

Forever 21否認破產：有意繼續經營店家

航空公司突破產　萬名旅客困機場

關鍵字：

Forever 21破產張道元

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

外送佛心客：直接滑配送完成　外送員感動到哭

公貓沒結紮　住旅館「一夜騎5母貓」虛脫

馬俊麟妻深夜震撼彈「侵門踏戶」！

馬俊麟老婆公布衝突影片！王瞳家人轟：是妳老公一直找王瞳

30歲女「子宮乳房都長瘤」恐發票害的

謝金燕爆自掏50萬闖時裝周！「罕見暴怒嗆人」

結婚5年生2寶！老公竟偷吃好兄弟

好市多神物殞落！苦主慘賠退坑：超雷

快訊／頑童小春離婚呆寶靜！6年婚玩完

網紅亂入「爬伸展台」自以為超模

斷橋油罐車起火　加油站員工勇救司機

「高屏大橋慢車道擠爆照」1.2萬人熱議

獨／艾成懷疑過王瞳「不敢問」　乾等回頭被罵傻：除非她說不愛我！

獨／正宮狠提告贏了！王瞳、馬俊麟暫時停工

謝罪全文／王瞳、馬俊麟爆哭20分鐘！

更多

最夯影音

更多

父親重摔被送往「女兒上班的醫院」　油罐車司機：車頭過了！被拉下去

靈異現象？隻身到「廢棄眷村」冒險 螢幕機突現藍畫面...他驚：電線已斷

台中物流廠大火2消防員殉職　隊友哭紅眼「敬禮送殉職同袍」

《還珠》紫薇20年前舊片超有病！　 網友：有時候真懷疑紫薇的精神狀況

偷拍那英被狠踹一腳！　女路人爆「本來是粉絲」心涼哭了

熱門快報

摩鐵經營策略

訪問10多位業者、達人，ETtoday帶您直擊台灣北中南近期開幕的汽車旅館，一窺這產業的轉變

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面