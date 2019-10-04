　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明起變天！下週有熱帶擾動　若成颱「強度可能超越今年生成颱風」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

把握今天好天氣，明天由於東北風影響，北部、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨。另外，下週關島、菲律賓、琉球間有熱帶擾動，有美國氣象專家透露，如果成颱強度都會比今年已經形成的颱風更強。

中央氣象局預報員李孟軒指出，今(4)日各地仍為多雲到晴的天氣，僅東半部山區、午後中部以北山區及嘉義以南地區有局部短暫雷陣雨。不過明後天東北風影響，迎風面的北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其中在東北部地區有局部較大雨勢發生的機率，中南部地區維持多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。

請繼續往下閱讀...

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲雷達合成回波圖。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿指出，明(5)日、週(6)日低氣壓通過呂宋島，其外圍水氣移入，東半部水氣增，東半部有局部短暫雨的機率；東北風略增強，桃園以北雲量略增，山區及北海岸有零星降雨的機率；新竹以南影響不大、為多雲時晴，午後中南部山區有零星降雨。

另外，吳德榮透露下週在關島、菲律賓、琉球之間的海面上有熱帶擾動。美國氣象機構「AccuWeather」的高級氣象學家尼可斯在推特發文指出，在西太平洋海面、馬里亞納群島附近的「93W」熱帶擾動，有極高可能性發展成熱帶性低氣壓或熱帶氣旋，如果成颱將會是今年第19號颱風「哈吉貝」。

根據《自由時報》報導，美國佛州大學（FSU）氣象研究生柯丸（Levi Cowan）建立的氣象數據資料網站指出，「93W」熱帶擾動目前所有路徑均顯示中心氣壓會低至930百帕，比起今年已形成的颱風都更低，中心氣壓愈低代表與颱風附近的氣壓相差越大，颳起的風也就愈強。

預報員李孟軒則表示，已目前觀測資料來看，不確定性還很大。不過根據以往資料來看，秋天形成的颱風強度大多會高過夏季颱風，至於未來路徑走向哪？都還要等生成後再觀察。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

▼「熱帶擾動」位置大約在關島、菲律賓、琉球之間的海面上(左圖)；同時的美國(GFS)模式模擬圖顯示，其位置略為偏西、強度則更強。（圖／翻攝「三立準氣象·老大洩天機」）

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

ET快訊
關鍵60秒「油罐車墜落起火」　加油站4員工爬橋救：不能看司機
郭泰源女兒看恰恰引退賽淚崩　長腿辣照釣出媽媽張瓊姿：一直在吃
好市多「神物」殞落！大批苦主慘賠退坑…曝血淚教訓：超雷
明起變天！下週有熱帶擾動　若成颱「強度可能超越今年生成颱風」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

明起變天！下週有熱帶擾動　若成颱「強度可能超越今年生成颱風」

台灣什麼都輸外國「只差沒內戰」是不是很落後　網：最強二流國家

台灣首次以「年度主題館」插旗紐約！5組藝術家「無牆形式」躍上國際

驚見foodpanda「布擋車牌」！台北男傻眼：被檢舉到怕？　網全罵翻

樹洞電影院、大師彩排免費看！衛武營連假4天變巨大遊樂場

新北大都會公園寶可夢熱力登場　侯友宜：讓抓寶迷盡情抓個夠

贊助生活費與機票單獨旅行60天！雲門第16屆「流浪者計畫」名單出爐

快訊／台電無預警停電！高雄「6區大停水」至少影響20萬戶

觀測台灣天氣110年！彭佳嶼氣象站大進化　鄭明典：這地理位置太重要了

三峽之光！　三峽茗茶祥興行蜜香紅茶、碧螺春閃耀國際

父親重摔被送往「女兒上班的醫院」　油罐車司機：車頭過了！被拉下去

靈異現象？隻身到「廢棄眷村」冒險 螢幕機突現藍畫面...他驚：電線已斷

台中物流廠大火2消防員殉職　隊友哭紅眼「敬禮送殉職同袍」

《還珠》紫薇20年前舊片超有病！　 網友：有時候真懷疑紫薇的精神狀況

偷拍那英被狠踹一腳！　女路人爆「本來是粉絲」心涼哭了

5歲小台客遠赴挪威尋新家！ 寄養媽不捨：愛我一點點就好

大象遭火車撞擊拖行30公尺 腿、腹皮肉綻...痛苦爬離鐵軌

正宮怒告王瞳「求償400萬」　馬俊麟記者會前才知道：我怎麼面對王瞳家人？

惡火奪2警性命...孕妻挺肚招魂 家屬悲痛「泣不成聲」場面惹心碎

買咖啡竟被投訴！小吃店挺警察　歡迎「穿制服」購餐一律打9折

明起變天！下週有熱帶擾動　若成颱「強度可能超越今年生成颱風」

台灣什麼都輸外國「只差沒內戰」是不是很落後　網：最強二流國家

台灣首次以「年度主題館」插旗紐約！5組藝術家「無牆形式」躍上國際

驚見foodpanda「布擋車牌」！台北男傻眼：被檢舉到怕？　網全罵翻

樹洞電影院、大師彩排免費看！衛武營連假4天變巨大遊樂場

新北大都會公園寶可夢熱力登場　侯友宜：讓抓寶迷盡情抓個夠

贊助生活費與機票單獨旅行60天！雲門第16屆「流浪者計畫」名單出爐

快訊／台電無預警停電！高雄「6區大停水」至少影響20萬戶

觀測台灣天氣110年！彭佳嶼氣象站大進化　鄭明典：這地理位置太重要了

三峽之光！　三峽茗茶祥興行蜜香紅茶、碧螺春閃耀國際

賴清德10月訪美出席小英華府造勢大會　演講主軸「團結台灣」

向愛女借3億元！Forever 21創辦人「10年急擴200間店」　4盲點壓垮公司

韓國瑜自誇「被抹黑沒開口罵過人」　影片打臉…他奶奶的、拎北等你

重量級球鞋來了！藤原浩攜手陳冠希打造「黑絲綢」Nike AF1

出國必買旅平險！出發前2hrs完成線上投保　行程延誤「備好理賠文件」

空姐小三挨告隔天勾人夫出國玩10天　甜稱「好想親親」

CBA／林書豪PK小外援　江蘇布萊克尼上季G聯盟新人王

明起變天！下週有熱帶擾動　若成颱「強度可能超越今年生成颱風」

原國籍寫「台灣TAIWAN」就可！　美移民局：證書不會出現中華民國

「我把香奈兒、Gucci穿在手上」　精品美甲讓優雅、高貴瞬間提升

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

生活熱門新聞

結婚5年生2寶！老公竟偷吃好兄..

明起變天！　下週有熱帶擾動可能..

谷歌街景地圖驚見「全裸男女路邊..

Skoda車98加2百！員工：..

全職媽被酸：只在家帶孩很閒　網..

台灣什麼都輸很落後？網：最強二..

驚見foodpanda擋車牌！..

低壓發展中！　2地區周末變天轉..

月破12萬！苗栗外送哥鐵人明細..

想解鎖帳戶！請事假到銀行「等1..

博愛座大媽狂找碴！台中妹帥解圍

北東周末再變天！下雨熱區出爐

妻月領12萬！30K夫辭職「帶..

老婆床頭櫃有「尖頭姊夫」他震驚..

更多熱門

相關新聞

周末北東變天！「下雨熱區」曝

暖熱天氣掰！氣象局指出，周末受到東北風增強，迎風面北部、東半部天氣轉涼，降雨機率也提高，其中東北部有局部較大雨勢，中南部日夜溫差大。另外，關島附近海面下周有熱帶擾動發展跡象，氣象局將持續關注。

週末變天！下週颱風可能生成

低壓發展中！　2地區周末變天轉雨

北東周末再變天！下雨熱區出爐

寬限標準的颱風假　錯在哪？

關鍵字：

氣象氣象雲吳德榮

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

外送佛心客：直接滑配送完成　外送員感動到哭

公貓沒結紮　住旅館「一夜騎5母貓」虛脫

馬俊麟妻深夜震撼彈「侵門踏戶」！

馬俊麟老婆公布衝突影片！王瞳家人轟：是妳老公一直找王瞳

30歲女「子宮乳房都長瘤」恐發票害的

謝金燕爆自掏50萬闖時裝周！「罕見暴怒嗆人」

結婚5年生2寶！老公竟偷吃好兄弟

好市多神物殞落！苦主慘賠退坑：超雷

快訊／頑童小春離婚呆寶靜！6年婚玩完

網紅亂入「爬伸展台」自以為超模

斷橋油罐車起火　加油站員工勇救司機

「高屏大橋慢車道擠爆照」1.2萬人熱議

獨／艾成懷疑過王瞳「不敢問」　乾等回頭被罵傻：除非她說不愛我！

獨／正宮狠提告贏了！王瞳、馬俊麟暫時停工

謝罪全文／王瞳、馬俊麟爆哭20分鐘！

更多

最夯影音

更多

父親重摔被送往「女兒上班的醫院」　油罐車司機：車頭過了！被拉下去

靈異現象？隻身到「廢棄眷村」冒險 螢幕機突現藍畫面...他驚：電線已斷

台中物流廠大火2消防員殉職　隊友哭紅眼「敬禮送殉職同袍」

《還珠》紫薇20年前舊片超有病！　 網友：有時候真懷疑紫薇的精神狀況

偷拍那英被狠踹一腳！　女路人爆「本來是粉絲」心涼哭了

熱門快報

摩鐵經營策略

訪問10多位業者、達人，ETtoday帶您直擊台灣北中南近期開幕的汽車旅館，一窺這產業的轉變

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面