明起變天！下週有熱帶擾動　若成颱「強度可能超越今年生成颱風」

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

把握今天好天氣，明天由於東北風影響，北部、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨。另外，下週關島、菲律賓、琉球間有熱帶擾動，有美國氣象專家透露，如果成颱強度都會比今年已經形成的颱風更強。

中央氣象局預報員李孟軒指出，今(4)日各地仍為多雲到晴的天氣，僅東半部山區、午後中部以北山區及嘉義以南地區有局部短暫雷陣雨。不過明後天東北風影響，迎風面的北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其中在東北部地區有局部較大雨勢發生的機率，中南部地區維持多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。

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▲雷達合成回波圖。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿指出，明(5)日、週(6)日低氣壓通過呂宋島，其外圍水氣移入，東半部水氣增，東半部有局部短暫雨的機率；東北風略增強，桃園以北雲量略增，山區及北海岸有零星降雨的機率；新竹以南影響不大、為多雲時晴，午後中南部山區有零星降雨。

另外，吳德榮透露下週在關島、菲律賓、琉球之間的海面上有熱帶擾動。美國氣象機構「AccuWeather」的高級氣象學家尼可斯在推特發文指出，在西太平洋海面、馬里亞納群島附近的「93W」熱帶擾動，有極高可能性發展成熱帶性低氣壓或熱帶氣旋，如果成颱將會是今年第19號颱風「哈吉貝」。

根據《自由時報》報導，美國佛州大學（FSU）氣象研究生柯丸（Levi Cowan）建立的氣象數據資料網站指出，「93W」熱帶擾動目前所有路徑均顯示中心氣壓會低至930百帕，比起今年已形成的颱風都更低，中心氣壓愈低代表與颱風附近的氣壓相差越大，颳起的風也就愈強。

預報員李孟軒則表示，已目前觀測資料來看，不確定性還很大。不過根據以往資料來看，秋天形成的颱風強度大多會高過夏季颱風，至於未來路徑走向哪？都還要等生成後再觀察。

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▼「熱帶擾動」位置大約在關島、菲律賓、琉球之間的海面上(左圖)；同時的美國(GFS)模式模擬圖顯示，其位置略為偏西、強度則更強。（圖／翻攝「三立準氣象·老大洩天機」）