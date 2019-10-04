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原國籍寫「台灣TAIWAN」就可！　美移民局：證書不會出現中華民國

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▲▼護照，台灣護照，中華民國護照。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台灣人持有中華民國護照，在入籍美國填寫欄位時，可填台灣（Taiwan），歸化證明同樣只會顯示台灣（Taiwan）。（圖／記者蔡玟君攝）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國公民及移民服務局（USCIS）在政策手冊（Policy Manual）中提到，台灣民眾若要入籍美國，可在原國籍欄位填上「台灣」（Taiwan）。當局的相關處理文件也只會唯一顯示「台灣」，不會有「中華民國台灣」、「中華人民共和國台灣」等字眼出現。

根據USCIS政策手冊第3章附註第3點，當局特別點出台灣護照上寫的是「中華民國」（Republic of China），不過持台灣護照入籍美國者，可在「N-400」入籍申請表格中的原國家欄位上寫下「台灣」（Taiwan）。

該點指出，相關申請文件的原國家欄位一律會顯示台灣，頒發的歸化證明（入籍證書）也將同樣方式對待，而非「中華人民共和國台灣」（Taiwan，PRC）、「中國台灣」（Taiwan，China）、「中國民國台灣」（Taiwan, ROC；Taiwan, Republic of China）等。

綠黨桃園市議員王浩宇週四（3日）晚間在臉書上向大家報消息，「＃台灣就是台灣。即日起入籍美國，台灣只能寫Taiwan，Taiwan ROC或ROC恕不受理。」網友們紛紛留言，「哇…這麼清楚的表示台灣TAIWAN」、「我10幾年前只寫Taiwan都很順利入關」、「不管到哪我都只寫Taiwan」。

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