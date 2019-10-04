美「反傾銷關稅」最高251.6％　瞄準1362億元中國進口櫥櫃

▲美國商務部對44億美元中國進口木製櫥櫃祭出「反傾銷關稅」。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國商務部周四（3日）宣布，針對價值44億美元（約新台幣1362億元）的中國進口木製櫥櫃加徵關稅，因為這些商品以低於市場的價格大量傾銷到美國。現在中國進口木製櫥櫃要面臨至少28.7％，至多251.6％的反傾銷關稅。

根據《亞洲新聞台》（CNA）報導，其實商務部早在8月8日確定這些櫥櫃製造商接受中國政府的補助後，便著手下令加徵關稅。本月3日最新的這項宣布，是由於美國在地製造業者不斷聲稱，受到中國木製櫥櫃的傾銷而難以生存，商務部才會在調查與商討後決定提高關稅，與總統川普高喊要對中國祭出重稅制裁的出發點不同。

美國海關人員會根據傾銷稅率對這些進口的木製櫥櫃課稅；不過若商務部決定撤回這項決定，或是美國國際貿易委員會（USITC）認定中國的補貼，並不會危害本土業者的話，反傾銷關稅將會被取消。

美國櫥櫃聯盟（American Kitchen Cabinet Alliance）3月份時，向商務部遞交請願書，說明本土業者受到中國進口木製櫥櫃的傾銷所苦。反傾銷關稅若拍板定案後，受影響的中國企業將有「大連美森木業有限公司」（Dalian Meisen Woodworking）、「日照富凱木業有限公司」（Rizhao Foremost Woodwork Manufacturing）、「安心廚家具」（Ancientree Cabinet）等。