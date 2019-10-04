台灣什麼都輸外國「只差沒內戰」是不是很落後　網：最強二流國家





▲網友覺得台灣跟外國比什麼都輸，似乎很落後。（圖／記者李毓康攝）



記者林彥臣／綜合報導

由於出國風氣日漸興盛與網路發達，網友更容易取得外國的資訊與台灣相比，包括薪資、工時、房價、科技幾乎想得到的各種領域都輸給其他國家。就有網友在PTT八卦板發文詢問，台灣比什麼都輸，是不是快完蛋了，引起網友的討論。

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▲網友都羨慕歐洲的街景是這樣。（圖／華友旅行提供）



原PO發文指出，大家常說 台灣物房價貴，失業率高，經濟衰敗，社會紛亂，薪水低落，工時過長，交通落後，科技水準低落，什麼都輸，好像快完蛋了一樣 這樣看下來，台灣好像嚴重到跟落後國家有87%像啊，只差沒內戰而已，這樣比下來，台灣真的已經跟全世界一些阿薩不魯的國家一樣，快完蛋了嗎？還是大家只是嘴砲？

▲網友覺得，外國的科技是像這樣。圖為F-35A隱形戰鬥機。（圖／翻攝美國空軍官網）



網友在推文中回應表示，「守法觀念跟落後國家差不多」、「台灣就落後國家吧QQ」、「比爛永遠有更爛的」、「最強的2流國家？類似這種地位」、「以國民行車用路習慣來看，真的爛到有剩」、「公安問題好多 冤死好多人」、「跟第一線比就是落後啊」。

▼台灣低薪高房價的環境，也讓許多人覺得跟外國相比很落後。（示意圖／記者李佳蓉攝）



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