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台中違建惡火2勇消噬命！群峪老闆躲工廠　親友怒擋記者「別再進來了」

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記者柯沛辰／綜合報導

台中大雅區群峪免洗餐具物流中心、台灣百慕達紙器廠3日凌晨大火，導致西屯消防分隊謝志雄、張哲嘉2人殉職。事後，起火的鐵皮廠房被查出是違章建築，但陳姓負責人經檢方複訊後，下午低調返回廠內，不願受訪。同行親友見媒體緊追不捨，一度怒斥「喂、喂！不要再進來了！」

大雅區中和六路廠房3日凌晨發生火警，轄區消防局1點45分接獲報案，動員上百人前往搶救，但廠房已陷入一片火海。凌晨2點50分，特搜隊員33歲謝志雄、32歲張哲嘉被派遣進入廠房，利用熱顯像儀探查起火點，以利後續佈署水線、阻隔火勢延燒。

▲▼台中大火。（圖／翻攝東森新聞）

▲台中大雅區凌晨惡火，動員上百警消救援。（圖／東森新聞）

短短10分鐘後，現場救災指揮中心發現火勢擴大，呼叫無線電要2人撤退，但遲遲未獲回應。凌晨3點22分確認2人失聯，現場再指派3組快速救援小隊，輪流往返火場搜索，無奈內部濃煙不斷竄出，加上煙層快速下降，被迫暫停搜索。

上午8點，警消陸續尋獲2人遺體，但遺體已嚴重焦黑、碳化，又雙雙被壓在鋼架下，無法辨認，得抽取生物DNA才能釐清確切身分。當天下午，家屬重回現場招魂，仍難接受噩耗，不禁痛哭失聲。

▲▼台中大雅惡火2消死，家屬哭到腿軟到場招魂。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲謝志雄妻子懷有7個月身孕，到場招魂一度痛哭失聲。（圖／記者陳豐德翻攝）

據了解，謝志雄與妻子結婚3年多，目前育有1歲多的兒子，妻子肚子中還有一對7個月的女雙胞胎，所以當她趕到火場招魂時，身旁的親友擔心她動到胎氣，全程緊緊守在一旁。另外，張哲嘉剛買下800萬元的房子，準備與女友步入婚姻，因此當女友接獲噩耗，一度哭到腿軟，被慈濟師姐攙扶。

台中市消防局長曾進財表示，當時雖知道火場內無人受困，但場內全是易燃紙類製品，火勢恐一發不可收拾，所以謝志雄、張哲嘉2人受命帶熱顯像儀進入火場，尋找火源。他說，他也知道火場危險，但保護人民財產安全是消防員的責任，如果不進火場找火源，任由火勢擴散延燒，人民財產損失就會更大。

▲▼台中大雅工廠火警，陳姓負責人強調這裡是私人廠房請記者出去。（圖／記者鄧木卿攝）

▲陳姓負責人快步走入廠房，友人要求記者離開，「這裡是私人廠房」。（圖／記者鄧木卿攝）

陳姓業者下午回到廠房，一度被媒體包圍追問「有什麼要對兩位殉職消防員說的嗎」、「現在機器有在運作嗎？」他低調不願說明，一旁友人則緩頰一切待相關單位釐清，但後來見媒體緊追不捨，友人一度怒嗆「不要進來人家的廠房」、「出去出去」、「喂、喂！不要再進來了！」

台中地檢署3日下午傳喚陳姓業者到案，未公開偵訊內容，但業者到案時面色凝重，僅說他第一時間曾想闖入剛起火的倉庫搶救主機、存摺，卻被阻擋在外，也不知有2名警消在裡面。他難過表示，知道警消努力想減少他的財產損失，沒想到卻發生不幸。事後，業者透過友人轉述，會負起道義責任。

▲台中市大雅區紙器廠3日清晨發生火警，經查屬「違章建築」。

▲起火廠房經查是「違章建築」，8年來未消防安檢。（圖／地方中心）

台中市政府表示，起火的廠房包括群峪物流中心及台灣百慕達紙器廠，被分別作為免洗餐具倉儲、堆置紙製品，負責人也都是陳姓業者，但兩處都沒有工廠登記，均屬「違章建築」，研判2個廠區皆屬100年4月20日後建造的新違章建築，後續將依規拆除，並依違反土地使用分區法裁罰。

台中市消防局感念2人為社會做出重大貢獻，將向銓敘部及消防署報請因公殉職從優撫卹，如獲核定，2人至少可領1220萬元撫卹金，之後市府也會成立治喪委員會，全力辦好後事。

▲▼台中大雅火警2死，隊員列隊敬禮。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲2消防員遺體尋獲，隊員列隊敬禮。（圖／記者陳豐德翻攝）

事實上，群峪和台灣百慕達公司民國83年成立，資本額500萬元，除販售免洗餐具產品，也販售南北雜貨、紙器，後來轉型從事餐具無毒水墨轉印，產量非常大，也陸續開設免洗餐具物流中心和實體門市，是2011年擴廠才從水湳遷移到現在的大雅區廠址，佔地百坪，過去只被列管是違建待拆，不知是工廠，所以8年來都未做過消防安檢。

如今總倉發生大火，台中北中南3個門市雖仍正常營運，但員工也不諱言坦承「多少有一點影響」。巧合的是，陳姓負責人臉書上的大頭貼是與女兒的合照，2年前同一天女兒才剛風光出嫁，現在一場大火毀掉百坪倉庫，造成2名消防員殉職，任憑誰都始料未及。

▲台中市大雅區物流中心大火，前往救火卻不幸罹難殉職的消防隊員張哲嘉。（圖／記者林悅翻攝臉書）

▲殉職消防員張哲嘉。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲▼大雅火警2消殉職，謝志雄妻子懷雙胞胎未來將獨自撫養兒子長大。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲殉職消防員謝志雄。（圖／翻攝自當事人臉書）

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