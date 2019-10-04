快訊／卡韓角力白熱！都發局深夜「緊急聲明」力挺洪東煒　開轟長沈妙姿

▲高雄市都發局深夜一點發新聞稿，力挺洪東煒。 （圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

前高雄市政府副市長洪東煒轉任高雄港土地開發公司總經理一職，不過卻在3日的時候，遭到媒體報導跟董事長沈妙姿在辦公室大吵一架，當時洪怒批「不尊重，要逼瘋同仁」，沒想到，市府都發局緊急在4日凌晨1點發出新聞稿，要求沈妙姿尊重公司總經理制。

▲洪東煒與沈妙姿交接時的情況 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

事實上，現任高雄港土地開發公司董事長的沈妙姿，之前也擔任該公司總經理一職，更早的經歷也曾擔任過誠品公司協理等職務，促成棧貳庫成功招商；她的行銷資歷超過20年，文創管理經驗豐富。台灣港務公司曾說，要借重她的專業負責推動舊港區的轉型，發展觀光、文創、遊艇及會展等產業，被視為前高雄市長陳菊旗下相當重要的文創高手。

如今都發局在深夜1點透過群組發布新聞稿，針對報導聲明，2日洪東煒和沈妙姿在討論預算時，在董事長辦公室內互相大小聲，甚至讓洪東煒怒批「不尊重、要逼瘋同仁」一事，表態力挺洪東煒，要求洪尊重「總經理制」，甚至嚴詞要她「不在其位，不謀其政」，似乎頗有讓前後任市長人馬「卡韓」角力浮上檯面的味道。

▲洪東煒與沈妙姿交接時的情況 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市政府都發局完整新聞稿如下：

昨(3)日媒體報導，高雄港區土地開發公司總經理洪東煒不滿被質疑「懂不懂預算」，在和董事長沈妙姿討論預算時怒批「不尊重、要逼瘋同仁」乙事。

高雄市都發局長林裕益表示，土開公司治理制度，早在2015年前市府與港務公司協商平台會議結論，即已明定合資公司經營採行「總經理制」，籲請沈董事長「不在其位，不謀其政」，並尊重公司經營治理制度。

都發局長林裕益指出，土開公司成立之初，2015年5月4日即由當時高雄市副市長許立明、港務公司董事長張志清共同主持，召開「高雄港市合組資產開發股份有限公司」研商平台第1次會議結論，已明定公司治理制度，即公司經營採行「總經理制」。(詳附會議紀錄)

林裕益局長強調，前高雄市副市長洪東煒總經理，學經歷豐富，專業不容質疑。洪總經理是國立中山大學公共事務管理研究所博士，也是擔任國立高雄科技大學會計研究所兼任副教授。

都發局表示，洪總經理從事公職超過40年，曾任高雄國稅局副局長、高雄市財政局代理局長、副局長、主任秘書、高雄市政府秘書處專門委員、財政部稅制委員會執行秘書、高雄市稅捐處處長、國稅局副局長、高雄市副市長等職，相關專業不容質疑。

林裕益籲請，尊重洪總經理的專業治理能力，土開公司過去預算收支編列，如有不當之處，應藉此機會，借重他的專才，加速公司財務整頓，以改善公司經營困境，提升營運績效。