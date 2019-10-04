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出國必買旅平險！出發前2hrs完成線上投保　行程延誤「備好理賠文件」

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▲▼桃園機場,二航廈,出國,出境,旅遊,機場櫃台,廈門航空,兩岸直航,航空票價。（圖／記者姜國輝攝）

▲民眾出國前一定要買旅遊平安險。（圖／記者姜國輝攝）

財經中心／綜合報導

台灣日前兩家航空公司接續罷工事件，香港機場也因政局不穩引發機場罷工造成班機延誤，許多出遊出差的民眾因而遭遇班機延誤或取消，行程因此受到了嚴重影響；此外，過往也有民眾購買廉價航空，在機場報到時才發現機位超賣，無法登機等突發狀況，讓期待已久的旅行瞬間掃興，產險業者也提醒旅遊平安險的重要性。

和泰產險表示，出遊投保旅平險，每家產險公司的保險商品不盡相同，其中規範的理賠範圍、行程種類、延誤時間、賠付條件也有差異，建議民眾投保前應仔細詳讀相關說明，確保自身權益。

如果民眾不幸遇到行程延誤等狀況時，備妥相關理賠文件：班機取消或延誤證明（須載明延誤原因）、登機證明（電子機票及實際搭乘登機證）、護照（相片頁）及匯款帳號影本，額外的住宿交通費用單據及理賠申請書，這樣才能在返國後，提出理賠申請時加速理賠程序，投保公司也實際以條款約定承保範圍理賠為限。

網路投保旅平險，手機操作快速又方便，民眾最遲在出發前2小時完成線上投保程序，出遊就不怕突發狀況。和泰產險表示，近期和泰線上投保推出超值專案，除了旅行取消或縮短行程（實支實付）保額最高上限5萬元，新增旅行取消慰問金保障項目，讓民眾出遊遭遇旅行取消或縮短行程時，能擁有雙重的保障。

近年航空公司機票優惠不斷，旅行說走就走，民眾想把握今年最後的連假衝一波旅行，別忘了保障要足夠，出遊投保旅平險就能讓每一次的旅行有事無恐。

 
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