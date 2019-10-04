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國旗妹蔡宜芳PO郭柯合照「釣出王浩宇」！　網蓋酸樓：趁亂告白，請排隊

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▲▼蔡宜芳國旗裝。（圖／翻攝自Facebook／蔡宜芳）

▲蔡宜芳國旗裝。（圖／取自蔡宜芳臉書，下同）

地方中心／高雄報導

曾經在2018年參選高雄市議員的蔡宜芳，當時一襲爆乳禮服凸顯了好身材以外，也吸引了外界注意，最後卻高票落選。如今她轉戰台北選立委，3日po文跟鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲的合照後，桃園市議員王浩宇也跑來留言，網友一看到立刻酸「不分區的來了」，甚至還有人寫「趁亂告白，請排隊」。

蔡宜芳在3日晚間8點多在臉書po出跟郭柯的合照，提到選戰進入倒數100天的時候，要把這一天的日記留給自己崇拜的企業家郭台銘。她談到，過往在大學期間聽過郭演講，直到2日還能跟郭柯兩人拍選舉定裝照，「真得何其有幸。」

▲▼ 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲台北市立委參選人蔡宜芳在臉書po出與郭台銘和柯文哲合照，意外釣出王浩宇 。

▲▼ 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲台北市立委參選人蔡宜芳在臉書po出與郭台銘和柯文哲合照，意外釣出王浩宇 。

2張照片才一po上網，王浩宇就立刻現身留言回應：「不要太累！」隨即引發網友撻伐洗版，「又有你的事」、「果然一定有不分區議員」、「關你啥事？快回去小英那 ，乖」、「對咩！別來蹭我們家女神」、「管到這裡來？」、「王浩宇趁亂告白啊？請排隊！」

不過面對王浩宇的留言，蔡宜芳也親上火線直接回了：「打柯批韓蹭小英的你，也辛苦了」，這句話可以說是酸到骨子裡，吸引超過140名網友按讚支持。

▲▼高雄市議員參選蔡宜芳辦理登記。（圖／記者宋德威翻攝）

▲▼蔡宜芳之前競選高雄市議員辦理登記。（資料圖／記者宋德威翻攝）

▲▼ 。（圖／記者吳奕靖攝）

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