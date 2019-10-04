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日本研判北韓潛射飛彈「射程2500公里」　擬向南韓提供情報

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▲▼ 2019年10月2日，北韓《朝中社》發布一張疑似發射潛射彈道導彈（SLBM）的照片。（圖／路透）

▲北韓《朝中社》發布一張疑似發射潛射彈道飛彈（SLBM）的照片。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

北韓2日清晨發射彈道飛彈，日本防衛大臣河野太郎表示，研判北韓發射的是新型潛射彈道飛彈（SLBM），最大射程可達2500公里，屬「準中程彈道飛彈」。日本政府基本上決定向南韓提供相關情報。

日本放送協會（NHK）報導，北韓2日試射彈道飛彈，日本研判是落在島根縣外海的日本專屬經濟海域內。北韓國營媒體今3日早上也報導，成功發射「北極星3號」潛射彈道飛彈（SLBM）。

河野3日傍晚在防衛省告訴媒體，「研判北韓昨天發射的是新型潛射彈道飛彈，並非陸基發射，而是在北韓東部元山近海發射。但實際上是否從潛艦發射，還有待進一步分析。」最大射程可達約2500公里，有可能是「準中程彈道飛彈」射程基本覆蓋日本全境。

根據《共同社》報導，日本政府相關人士3日透露，關於北韓2日發射的彈道飛彈，政府基本決定回應南韓的要求提供日本的情報。將基於11月到期的日韓《軍事情報保護協定》（GSOMIA）進行應對，日本考慮強調協定的重要性，敦促南韓撤回廢除的決定。

關於向韓國提供情報，日本政府高級官員3日稱，「協定本身到11月下旬為止有效，不打算拒絕」，將迅速實施。

《共同社》分析，日本意在通過優先應對北韓飛彈、回應南韓的要求，維持日韓和美日韓的防衛合作。南韓是否會調整廢除決定將成為今後的焦點。

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