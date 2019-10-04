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台灣首次以「年度主題館」插旗紐約！5組藝術家「無牆形式」躍上國際

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今年台灣館首度以「年度主題館」插旗，由文化部及駐紐約辦事處台北文化中心支持，並與台北市立美術館、台灣當代文化實驗室共同策劃，參與藝術家包括鄭淑麗、周育正、黃博志、蘇匯宇、余政達。

▲▼ 紐約2019 Performa藝術節：蘇匯宇_《唐朝綺麗男》_(2018)（圖／藝術家提供）
▲蘇匯宇作品《唐朝綺麗男》。（圖／藝術家蘇匯宇提供）
 
台灣主題館將呈現多項精彩作品，包括鄭淑麗和英國新媒體藝術學者Matthew Fuller合作的「睡眠計畫」(SLEEP 1237)，探討睡眠在文化上的意涵和實質的體現；而周育正以「國際糧食」為題，檢視全球貿易系統。

▲▼紐約2019 Performa藝術節：周育正_《刷新、犧牲、新衛生、傳染、清新、機器人、空氣、家政、阿姨幫、香煙、戴森、現代人》(2017)展場影像（圖／馬凌畫廊提供）
▲周育正過去作品《刷新、犧牲、新衛生、傳染、清新、機器人、空氣、家政、阿姨幫、香煙、戴森、現代人》(2017)展場影像。（圖／馬凌畫廊提供）

黃博志的「Heaven On Fourth」透過移工故事探討社會議題；蘇匯宇劇場作品《白蛇傳》，探討台灣第一位出櫃且患愛滋病的學生及已故劇場工作者田啟元為創作起點；余政達透過現場表演和錄影節目，探討西方社群媒體中的「網紅」文化現象等。

▲▼紐約2019 Performa藝術節：余政達_《Fameme》_(2019)_（圖／攝影Yuping_Chang提供）
▲余政達作品《Fameme》(2019)（圖／攝影Yuping_Chang提供）

今年適逢慶祝創辦於1919年的德國包浩斯(Bauhaus)學院100週年，Performa藝術節規劃於總部舉辦一系列節目，多項台灣館藝術家活動及講座亦規畫在此舉行。相關資訊可至：https://performa-arts.org/

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