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飯店32樓「掃射奪59命」！2年前賭城槍擊案　MGM願賠248億和解

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▲▼賭城拉斯維加斯槍擊。（圖／CFP）

▲2017年10月賭城槍擊案，休假中的美軍士兵柯博斯（Matthew Cobos）英勇用肉身保護倒地女子。（圖／CFP）

記者王致凱／綜合報導

美國拉斯維加斯（Las Vegas）2017年10月1日發生重大槍擊案，造成59人死亡、超過500人受傷。槍手當天入住的美高梅集團（MGM）近日與被害者團體達成和解協議，公司願意支付最高8億美元（約新台幣247.8億元）和解金。

《紐約時報》（New York Times）報導，槍手帕多克（Stephen Paddock）當天從美高梅集團旗下曼德勒海灣飯店（Mandalay Bay hotel）32樓套房，朝下方正參與音樂祭的人群開火掃射，為美國近代歷史史上死傷最慘重的大規模槍擊案。

▼槍手當天從曼德勒海灣飯店32樓房間，朝下方人群瘋狂開火。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼賭城槍擊案曼德蕾海濱度假酒店 。（圖／達志影像／美聯社）

受害者團體的其中一名委任律師埃格萊特（Robert Eglet）3日發表聲明表示，有關向美高梅集團求償的訴訟「大致上全部」解決，和解金額將落在7.35億美元至8億美元之間。埃格萊特在聲明中說，「雖然無法換回逝去的生命，也無法消除被害者當天經歷的痛苦與恐怖，但這項和解方案將為上千位被害者及家屬提供公平的補償。」

報導指出，被害者集體指控美高梅集團應負起連帶責任，主張飯店疏於管理，讓槍手帕多克有機會在房間內存放數把高殺傷力步槍和數千發子彈。

美高梅集團最初採取強硬態度，拒絕對槍擊案傷者和死者家屬支付任何賠償；美高梅引用一條911事件後通過的聯邦法案《促進有效技術支援反恐法》（Support Antiterrorism by Fostering Effective Technologies Act），主張賭城槍擊案已經能被視為是「恐怖主義行為」。

美高梅集團主張，根據該法案，可將槍擊案視為廣義上的恐怖攻擊，加上音樂季主辦單位聘用的保安公司是通過美國國土安全部指定，藉此辯稱飯店方不需要向死傷者支付賠償金。

美高梅集團先前甚至對1000多位已經或有意對公司提出訴訟的受害者提出反指控，藉此作為集團免責戰略的一部份。雖然美高梅集團沒有對任何人要求賠償，但相關法律行動已經引起眾怒。

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▼槍手帕多克事後飲彈自盡，作案動機不明。（圖／路透社）

賭城拉斯維加斯槍擊案64歲槍手裴德克(Stephen Paddock)。（圖／路透社）

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