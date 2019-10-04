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專訪／男神不只有帥！吳怡農靠「2大專業」力拼扳倒蔣萬安

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文／蔣婕妤

還沒正式參選就未演先轟動，選戰志工說明會更是宛如偶像明星見面會，帥氣魅力強勢挑戰「立院男神」蔣萬安，他是民進黨台北市立委候選人吳怡農。初次參選就因為亮眼外型吸收廣大「農婦農夫」，私底下的他卻是一點距離感也沒有，臉上永遠帶著大男孩的笑容，不過，比起外型，「專業背景」其實才是吳怡農的強項。靠著曾在香港高盛集團打拼十多年以及政府國安體系的經歷，吳怡農無疑是能替人民守護好家園的「真男神」。

▲吳怡農靠著帥氣外型攻佔「農婦農夫」的心。（圖／記者徐文彬攝）

▲吳怡農靠著帥氣外型攻佔「農婦農夫」的心。（圖／記者徐文彬攝，下同）

9月初接受民進黨徵召至今短短一個月，吳怡農已經拜會了非常多里長，也逐步展開路口、市場等拜票行程。雖然有著偶像般的外型，實際接觸卻會發現，吳怡農最大的特徵是「真誠」，想把自己愛家的心傳遞給每一位選民。

分享這一個多月來的拜票心得，吳怡農展開笑容。他說，「其實大家都很熱情，我最常聽到的一句話，『怎麼現在才來？』我們選區裡的每一個里，都要盡快跑完，希望讓大家盡快看到我們，握到每一雙手。」

每天行程一早六點就開始，吳怡農笑說有時候還會碰到對手蔣萬安，對此感到很有趣，幸運地是碰到的市民朋友都很熱情，看到自己總是大方的獻上鼓勵，「所以我要努力一直出來，要跟更多的人認識」。

在偏藍選區跑選戰很辛苦，吳怡農透露，剛開始拜訪里長行程時，有些里長在電話裡要他不用親自到、不用來，不過，自己堅持一定要親自見到每一位里長，「要讓里長看到我是認真的，其實見到面以後，他們還是很歡迎的，原本簡單的拜訪，一坐就是三、四十分鐘，在基層大家都是為民服務，一旦超越原本的政黨，大家共通點還是很多的，大家都是想要做事的人。」

▲吳怡農初次參選就要對戰國民黨「立院男神」蔣萬安。（圖／記者徐文彬攝）

▲吳怡農初次參選就要對戰國民黨「立院男神」蔣萬安。（圖／記者徐文彬攝）

對戰評價相當高的國民黨對手蔣萬安，吳怡農堅持打一場漂亮的選戰，不攻擊對手。不過，選民投票的瞬間總是現實的，對於自己哪裡和對手不一樣，吳怡農認為，自己說話一定直說，相較來說是比較沒有包袱的候選人，尤其在兩岸問題、國防層面，自己有著國安經歷，是比較不一樣的候選人。

男神不只有帥氣外型，吳怡農靠著過去經歷，有著金融和國安2大專業。他提到，自己進入職場的第一份工作在香港高盛集團，一待就是十年，專長是針對不同國家產業公司分析資金要放在哪，以及管理已經投資但表現不佳的公司，如此的工作經歷，讓他懂得「找出問題」。

吳怡農說，「這些背景給我不同觀點去看今天政府的運作，運用這樣的眼光處理事情，當然知道怎麼樣妥善處理每一天的大事小事，面對許多問題不斷出現，就是要從根本的解決，這樣未來就不會再發生。」

金融是吳怡農的第一大強項，至於第二個特長是國安。曾經待過特戰隊的吳怡農，同時也有在政府國安體系的工作經歷。他提到，「有時候組織架構不是最完善，通常就會是制度的問題，今天出來選舉，就是因為看到有需要調整的地方，講白了，大家都愛這個國家，大家都想把工作做好，只要把該調整的東西調整好，就可以讓一切更好。」

吳怡農提到，接下來會陸續提出政見細節，要靠著自己在金融及國安的兩大專業，日後若成功進入國會，要以此為基礎，替國人拼出更好的生活。

至於「農婦農夫」們最關心的問題，何時能見到偶像？吳怡農透露，接下來會以各種不同形式持續與市民朋友見面，除了市場、公園拜票，也會有一系列的客廳會及座談會，想要在更親密的狀況下與選民接近，讓每一位選民都能更了解真實的吳怡農。

他奶奶的美麗小秘訣

▲▼ 吳怡農，吳怡農專訪 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼ 吳怡農，吳怡農專訪 。（圖／記者徐文彬攝）

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