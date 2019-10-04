高雄19歲騎士「雙載18歲女」逆向　撞砂石車慘死！詭異巧合數字…警也發毛

▲高雄市大寮區河堤路二段發生一起1死1傷的車禍 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市大寮區河堤二路驚傳發生車禍，一對男女共乘一部機車，為閃避一輛左轉大貨車，變換車道逆向遭砂石車撞上，男子送醫不治，女子重傷。詭異的事，車禍浮現了詭異的死亡數字巧合，事發時間就在10月03日的10點03分，讓處理的員警私下表示「超毛的」。

行車記錄器畫面顯示，砂石車行駛在大寮區河堤路二段，靠近河堤路二段370號前時，前方一輛大貨車左轉，轉過去的瞬間，雙載機車逆向繞出、當場撞上砂石車。騎士向後仰了一下就消失了，後座女乘客被撞飛，在地上滾了好幾圈，最後躺地一動也不動。

▲高雄市大寮區河堤路二段發生一起1死1傷的車禍 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市大寮區河堤路二段發生一起1死1傷的車禍 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市大寮區河堤路二段發生一起1死1傷的車禍 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方事後調查發現，19歲黃姓男子當時騎車載送18歲陳女，就在10月3日的10時03分許，沿著河堤路三段北往南方向行駛，行至河堤路二段370號前時，疑似為閃避欲左轉河堤路二段370號之大貨車，往左變換至對向車道，並撞到對向車道砂石車，導致兩人受傷送往長庚醫院，其中黃男急救無效死亡。

行車紀錄器影片中，男女在發生車禍時並沒有戴安全帽，導致受傷嚴重，詳細肇事原因，仍待警方鑑定後確定。不過這起車禍浮現的1003數字巧合，也讓承辦員警私下議論紛紛。

▲高雄市大寮區河堤路二段發生一起1死1傷的車禍 。（圖／記者吳奕靖翻攝）