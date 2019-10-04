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柯文哲批陳菊「不是上半生坐牢，下半生就能為非作歹」

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▲▼民進黨全代會,民進黨創導工作小組成員,陳菊。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲批陳菊民主罪人，「不是上半生坐牢，下半生就能為非作歹。」（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

台北市長柯文哲近日接受媒體專訪，砲打民進黨新系大老，更批評總統府祕書長陳菊，「不是上半生坐牢，下半生就能為非作歹」。陳菊辦公室3日下午回應，「顯然他的嘴又擦槍走火了，不會理會他。」民進黨則要求柯文哲收回發言並道歉。

柯文哲過去多次劍指民進黨新潮流及陳菊，近日接受《新頭殼》轉訪時指出，民進黨在高雄縣執政30年、高雄市執政20年，應該誠實面對，想想為什麼高雄會輸掉？畢竟高雄人想懲罰民進黨，投給韓國瑜，最後卻懲罰到自己，每天都是煎熬，搞到天怒人怨誰最該負責？「就是陳菊阿！」

柯文哲表示，蔡英文現在仍讓陳菊站在旁邊，他就瞧不起，還有高雄敗選、私菸案到底誰要負責？通通都不見人影。他指出，陳菊曾說「我們以前坐牢的時候，你們在哪？」他倒想反問「在台大當醫生阿，怎樣？」

▲柯文哲時事堵訪。（圖／記者陳家祥攝）

▲陳菊辦公室酸回柯文哲「嘴又擦槍走火了」。（圖／記者陳家祥攝）

柯文哲說，陳菊是最早跳出來主張市長應自提人選、白綠分手的人，可能跟他之前批評高雄負債有關，但他只是講實話。

柯文哲批評，之所以對陳菊特別有意見，是因為陳菊讓台灣民主化運動30年的努力毀掉一半，是民主罪人，「不是妳上半生坐過牢，下半生就可以為非作歹」、「當年坐牢不是只有妳一個！」

報導刊出後，陳菊辦公室3日下午以一句話回應，「顯然他的嘴又擦槍走火了，不會理會他。」暗諷柯文哲評論港警對學生開槍一事失言。民進黨發言人薛呈懿則表示，柯文哲的指控已經逾越正常政見批評，是惡質的言語霸凌，已涉及法律層面，要求柯文哲應立即收回發言，並主動道歉。

▲▼民進黨中常會,黨主席卓榮泰出席。（圖／記者季相儒攝）

▲黨主席卓榮泰質疑，這就是民眾黨的核心思想嗎？（圖／記者季相儒攝）

黨主席卓榮泰晚間表示，當時是民主運動、人權奮鬥而坐黑牢的時代，現在的人卻在那裡指三道四、隨便說一些風涼話的，試問柯文哲作為一個市長及黨主席，應該具備核心思想，難道這就是民眾黨的核心思想嗎？

卓榮泰指出，用這種方式辱罵女性和長輩，已經不是用詞洽不洽當的問題，也凸顯2020大選已經讓某些人想法偏離台灣人應有的厚道，人民會用選票來堵住一些人的嘴。而且要不要道歉，也不應是由別人來勸，這樣一點價值都沒有，就看柯文哲如何對自己交代。

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