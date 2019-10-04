柯文哲罵大巨蛋趙藤雄奸商　最重還講過這句：沒有坐牢是台灣司法的悲哀

▲柯文哲﹑趙藤雄。（圖／ETtoday資料照）

記者陳弘修、黃巈禾／綜合報導

台北市長柯文哲上任後便以遠雄未按圖施工為由，在2015年5月勒令大巨蛋停工，4年多的時間下來，目前僅核准施作14項公共安全工項，距離復工仍遙遙無期。

大巨蛋想全面復工，未來之路仍有幾關要過，包括台北市都審會、台北市環評委員會、建照變更，等3道程序完備後取得建照才能復工。

大巨蛋案在柯文哲上任之際，被列為五大弊案之一，回顧遠雄集團創辦人趙藤雄與柯文哲雙方交鋒的過往，向來是外界與媒體關注的焦點。

在2015到2016年這段期間，柯文哲對於趙藤雄的批評一開始可謂火力全開，除了前立委姚立明爆料說柯文哲曾罵趙藤雄為奸商之外，柯文哲本人受訪時甚至也直言過要趙藤雄找回良心。

看到趙藤雄涉及林口A7、桃園八德合宜住宅及新竹眷改弊案，最後以繳2億換無罪，柯文哲當時在受訪時還表示，「有錢判生、沒錢判死」，顯見心中對於趙藤雄的作為有自己的看法。

面對外界一度質疑大巨蛋的安全問題，趙藤雄曾在2015年4月親上火線捍衛立場，他在記者會上哽咽地強調「政治太可怕了，我永遠搞不懂，也永遠無法理解政治」，向媒體與社會大眾大吐苦水。

但此舉顯然不被柯文哲買單，看到趙藤雄隔空嗆聲，柯文哲也反譏「政治不難，只是找回良心而已」，趙藤雄現在最重要的事，就是要找回自己的良心。

對於趙藤雄在2015年5月宣稱當時大巨蛋簽約時，並不曉得簽約權利金是零，柯文哲當時在聽聞後則是相當驚訝回應，趙藤雄是大公司的老闆，幾百億的案子居然不曉得權利金是零，怎麼還敢去簽約，「講話要依照常識」、「簽約老闆不知道，你相信嗎？」

▲遠雄曾登廣告「保證全球最安全美好大巨蛋」槓台北市政府。（圖／資料照）

同月，趙藤雄前往台北市政府與副市長鄧家基等人商討大巨蛋相關事宜，卻傳出遭控一身酒氣赴會，雖然事後趙藤雄駁斥自己沒喝酒，去談這麼重要的事情哪敢喝酒，以後在公開場合露面，是否都要酒測？但柯文哲卻認為，趙藤雄講這些對大巨蛋公安有什麼影響，自己關心的是捷運會不會受影響、菸廠的煙囪會不會倒，為什麼趙藤雄不把講這些的精神去搞好公安。

在兩人對於巨蛋案唇槍舌戰的這個階段，沒過多久，趙藤雄涉及林口A7、桃園八德合宜住宅及新竹眷改弊案全案定讞，原本趙藤雄被判刑4年半，但法官斟酌他已「全部認罪」，因此2015年年底判處他2年有期徒刑，併科罰金140萬元、緩刑5年，並需繳創紀錄的2億元給公庫，柯文哲談到此事時更直接了當回應，「有錢判生、沒錢判死。」

面對柯文哲的批判，趙藤雄方面的回擊也不遑多讓，他在2016年拍19分鐘的影片，痛批北市府在大巨蛋事件上政治操作，紛爭是民粹取代專業，三敗俱傷。

趙藤雄更強硬表示，遠雄的底線第一，北市府買回去，「要拆大巨蛋，你買回去再去拆」；第二，遠雄在權利金上無法退讓，要就大幅提高權利金、租金、保證金等，「叫我損失是不可能的」。柯文哲也不甘示弱回應表示，這並非單方面的事，而是大家要合作面對公安問題，對於口水不用再說，市府態度很清楚，公安還是最重要。

不料，趙藤雄在2016年7月13日也大動作召開記者會，批評柯文哲故意刁難不讓大巨蛋復工。對此，柯文哲在隔日下午受訪時也反嗆，遠雄是不按圖施工被抓到，才被勒令停工。

至於趙藤雄質疑市府找日本人安檢是共同造假，柯文哲聽了還嘆氣說，到現在為止還未審公安，「他每次都說我們私設刑堂，我就明白講，我設的刑堂他根本都還沒走進來、都還沒到那時候。」

由於柯文哲、趙藤雄曾為了大巨蛋案密會協商，但雙方因認知差異過大未有共識，柯文哲在2016年9月表示，雙方會面主要是說明台北市政府的態度，大巨蛋拖一年多大家都以為是市府的問題，當時，柯文哲也動怒嗆趙藤雄，「不然台北市長換你當好了」、「不知道他老先生腦袋在想什麼」。

當時引發外界熱議的還包括柯文哲在議會時的評論，2016年大巨蛋案決定暫時不解約，柯文哲在市議會面對質詢時曾一度說過重話，那時候，有北市議員質疑柯文哲「你本身就是趙友友，你跟他是同聲一氣，只是在演戲而已」，柯文哲除了冷冷地回說「不會」，在現場還接著嗆說「趙藤雄沒有坐牢，是台灣司法的悲哀」。

另外，在回應趙藤雄與負責大巨蛋議約的前北市財政局長李述德遭起訴求刑，其中李述德涉嫌圖利大巨蛋，導致市府損失超過30億一事上，柯文哲當時召開記者會除公開表示「非常感謝司法單位，證明了台北市政府在大巨蛋案上的堅持是對的」，在記者會上柯文哲還送了一段話給趙藤雄，「做生意有賺就好了，不要說這樣大貪！你知道…老實講如果當年那個大巨蛋是只有蓋三棟，有留足夠的空間，現在早就開幕了」。

柯文哲為了大巨蛋案跟趙藤雄之間的隔空對戰，還發生過他在接受媒體訪問時說趙藤雄是「頑固老人」、「狗改不了吃屎」，挨告遭求償200萬元，並被要求登報道歉，雖然台北地方法院最後判決柯文哲勝訴免賠、全案可上訴，但兩人間的交鋒在2015到2016年這段期間，也只差沒有用撕破臉來形容。

▲台北市議會工務委員會2019年9月視察大巨蛋。（圖／記者陳家祥攝）