槍擊要犯總統參選人藍信祺「嗆館長單挑」：我打他跟打狗一樣

▲藍信祺臉書嗆聲要單挑館長。（圖／翻攝自藍信祺臉書）



記者林彥臣／綜合報導

曾經犯下「虎山雙屍命案」的槍擊要犯總統參選人藍信祺，在臉書上痛批館長是民進黨的暗樁，還嗆聲館長「來比劃一下，讓你看看什麼叫老虎」、「我打他跟打狗一樣」。超狂發言引來大批網友朝聖留言。

藍信祺影片開頭表示，「館長，我是藍信祺，109年總統參選人，你一天到晚在幫民進黨做什麼東西啊，你就是民進黨的暗樁嘛，在那邊愚弄老百姓嘛！」

藍信祺開嗆館長，「你整天裝得很強壯，裝什麼東西嘛！我們兩個比劃一下好了，一條狗他就是狗嘛！狗跟老虎你怎麼比咧！我這雙手不用帶拳套跟你比一下看看好了，讓你看一看什麼叫老虎啊！」

藍信祺繼續飆罵館長，「狗就是狗你知道嗎？狗只會叫，老虎是宰了你吃掉啊，我幾個跆拳道的很厲害啊！回旋踢很高啊！我打他跟打狗一樣啊！整天騙小孩子，不要幫民進黨做這些鬼事，民進黨比國民黨還糟糕，不要在那邊助紂為虐」。

▲上一個跟館長單挑的吃屎哥，下場是這樣。（圖／翻攝館長YouTube直播）



藍信祺說，「你這個就是民進黨從頭到尾安排的暗樁嘛，人嘛做事情要摸摸自己的良心啊！你支持一條狗都不可以去支持民進黨，國民黨不是好東西，民進黨跟豬是差不多的！」

藍信祺拍桌質疑館長，「蔡英文給你多少好處啊！不高興單挑啦！看看你是不是這麼厲害啦！看看什麼叫老虎啦！你就是一條狗啊！你聽懂嗎？整天在騙人啦！你就是民進黨安排的暗樁嘛，把你拱起來騙老百姓，然後你在支持民進黨，是不是這個樣子」。

藍信祺說，「整天在那邊很強壯，我告訴你，狗就是狗，人的性是狗，你就是狗，人的性是老虎，你就是老虎，狗只會叫，汪汪汪汪叫有什麼用呢，你不要幫那個民進黨在那邊助紂為虐，我跟你講，你早晚要報應的」。

藍信祺隨後還發文指出，「飆捍館長自殺健身房：專害性無能，格鬥垃圾、健身白癡。蔡英文的狗，圖分總統任命8500職。」

網友在藍信祺的臉書回應表示，「感覺他的智商連館長的體脂都不到」、「我藍必勝！唯一支持藍總統」、「皇上英明」、「藍皇帝有神龍護體，神明加持，怕三小」、「館長那種三公分他絕對打不贏你這堆贅肉」、「十大槍擊要犯vs.九陰白骨爪下倖存者」。

▲藍信祺自稱「世界台灣皇帝」。（圖／翻攝宇宙原體黑龍上帝本人收回世界公告）



其實藍信祺並非首次有這種超狂行徑，他還在臉書上自稱「世界台灣皇帝」，並且曾經兩度宣布參選總統，在今年3月還發文嗆殺蔡英文要誅她九族，遭檢方以恐嚇罪提起公訴。

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