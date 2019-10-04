　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

槍擊要犯總統參選人藍信祺「嗆館長單挑」：我打他跟打狗一樣

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼藍信祺臉書嗆聲要單挑館長。（圖／翻攝自藍信祺臉書）

▲藍信祺臉書嗆聲要單挑館長。（圖／翻攝自藍信祺臉書）

記者林彥臣／綜合報導

曾經犯下「虎山雙屍命案」的槍擊要犯總統參選人藍信祺，在臉書上痛批館長是民進黨的暗樁，還嗆聲館長「來比劃一下，讓你看看什麼叫老虎」、「我打他跟打狗一樣」。超狂發言引來大批網友朝聖留言。

藍信祺影片開頭表示，「館長，我是藍信祺，109年總統參選人，你一天到晚在幫民進黨做什麼東西啊，你就是民進黨的暗樁嘛，在那邊愚弄老百姓嘛！」

藍信祺開嗆館長，「你整天裝得很強壯，裝什麼東西嘛！我們兩個比劃一下好了，一條狗他就是狗嘛！狗跟老虎你怎麼比咧！我這雙手不用帶拳套跟你比一下看看好了，讓你看一看什麼叫老虎啊！」

藍信祺繼續飆罵館長，「狗就是狗你知道嗎？狗只會叫，老虎是宰了你吃掉啊，我幾個跆拳道的很厲害啊！回旋踢很高啊！我打他跟打狗一樣啊！整天騙小孩子，不要幫民進黨做這些鬼事，民進黨比國民黨還糟糕，不要在那邊助紂為虐」。

▲▼館長打吃屎哥游兆霖。（圖／翻攝館長YouTube直播）

▲上一個跟館長單挑的吃屎哥，下場是這樣。（圖／翻攝館長YouTube直播）

藍信祺說，「你這個就是民進黨從頭到尾安排的暗樁嘛，人嘛做事情要摸摸自己的良心啊！你支持一條狗都不可以去支持民進黨，國民黨不是好東西，民進黨跟豬是差不多的！」

藍信祺拍桌質疑館長，「蔡英文給你多少好處啊！不高興單挑啦！看看你是不是這麼厲害啦！看看什麼叫老虎啦！你就是一條狗啊！你聽懂嗎？整天在騙人啦！你就是民進黨安排的暗樁嘛，把你拱起來騙老百姓，然後你在支持民進黨，是不是這個樣子」。

藍信祺說，「整天在那邊很強壯，我告訴你，狗就是狗，人的性是狗，你就是狗，人的性是老虎，你就是老虎，狗只會叫，汪汪汪汪叫有什麼用呢，你不要幫那個民進黨在那邊助紂為虐，我跟你講，你早晚要報應的」。

藍信祺隨後還發文指出，「飆捍館長自殺健身房：專害性無能，格鬥垃圾、健身白癡。蔡英文的狗，圖分總統任命8500職。」

網友在藍信祺的臉書回應表示，「感覺他的智商連館長的體脂都不到」、「我藍必勝！唯一支持藍總統」、「皇上英明」、「藍皇帝有神龍護體，神明加持，怕三小」、「館長那種三公分他絕對打不贏你這堆贅肉」、「十大槍擊要犯vs.九陰白骨爪下倖存者」。

「世界台灣皇帝」藍信祺選總統　政見：每人發100億、統治世界（圖／翻攝宇宙原體黑龍上帝本人收回世界公告）

▲藍信祺自稱「世界台灣皇帝」。（圖／翻攝宇宙原體黑龍上帝本人收回世界公告）

其實藍信祺並非首次有這種超狂行徑，他還在臉書上自稱「世界台灣皇帝」，並且曾經兩度宣布參選總統，在今年3月還發文嗆殺蔡英文要誅她九族，遭檢方以恐嚇罪提起公訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

ET快訊
街景老司機！谷歌地圖驚見「男女山區激戰」　網神搜座標：在台中
南港社區驚傳氣爆！11樓疑瓦斯外洩　女臉燒燙傷
獨／正宮提告贏了！王瞳、馬俊麟被「暫時停工」
美股開盤30分鐘…突然暴跌300點　3天合計下跌1100點
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

對超商女店員一見鍾情　交往後翻照片發現十幾年前超驚人巧合

6小時賺7500元！他曝「做土水」辛酸：很多人嫌髒　網算月薪驚呆

黃國昌爆宜蘭橋梁檢測標案：同一個團隊「自己得標、自己監審、自己審查」

老婆床頭櫃有「尖頭姊夫」...他震驚按下黑色鈕　地方媽媽笑認證：很好用

聽到要顧家...萌汪跑到樓梯轉角「變海豹」　甜笑目送融化上千人

吃牛排照樣瘦！營養師推「一日3餐」減脂食譜：關鍵在控制熱量

槍擊要犯總統參選人藍信祺「嗆館長單挑」：我打他跟打狗一樣

蔡宜芳談偶像郭台銘　王浩宇留言反被酸「打柯批韓蹭小英」

向漁工致歉　陳其邁：針對全台橋樑總體檢！避免憾事再發生

連續7會期獲選優秀立委　蔣萬安：加倍努力繼續拚！

父親重摔被送往「女兒上班的醫院」　油罐車司機：車頭過了！被拉下去

靈異現象？隻身到「廢棄眷村」冒險 螢幕機突現藍畫面...他驚：電線已斷

台中物流廠大火2消防員殉職　隊友哭紅眼「敬禮送殉職同袍」

《還珠》紫薇20年前舊片超有病！　 網友：有時候真懷疑紫薇的精神狀況

偷拍那英被狠踹一腳！　女路人爆「本來是粉絲」心涼哭了

大象遭火車撞擊拖行30公尺 腿、腹皮肉綻...痛苦爬離鐵軌

5歲小台客遠赴挪威尋新家！ 寄養媽不捨：愛我一點點就好

惡火奪2警性命...孕妻挺肚招魂 家屬悲痛「泣不成聲」場面惹心碎

買咖啡竟被投訴！小吃店挺警察　歡迎「穿制服」購餐一律打9折

【聲林之王2】EP7花絮 吱吱高偉勛初次排練巧遇陳建州 點歌即興彈唱《月光》 黑人聽完秒變粉絲感動推薦

槍擊要犯總統參選人藍信祺「嗆館長單挑」：我打他跟打狗一樣

蔡宜芳談偶像郭台銘　王浩宇留言反被酸「打柯批韓蹭小英」

向漁工致歉　陳其邁：針對全台橋樑總體檢！避免憾事再發生

連續7會期獲選優秀立委　蔣萬安：加倍努力繼續拚！

郭柯合體推立委　李縉穎感謝柯文哲：一路都願意給年輕人機會

影／郭、張互動尷尬　郭台銘：我退選後演講位子就被張善政佔走

與美日韓同步！蔡英文政績再+1　宣告台灣明年進入5G時代

「在美國暴民早被開槍打死」　苗博雅引戰了：在美國行政長官早就普選了

輸送帶串連6大展區、60個文創店家　「2019高雄設計節」駁二登場

議員爆：柯市府破壞文官體制　文化局長亂調職缺「只為換愛將」

港府擬推動「禁蒙面法」　民陣：最該禁的就是警隊

孟美岐看秀無修圖照瘋傳！「真實狀態現形」網狠酸：根本大媽

白智榮鏡頭前首談「老公吸毒事件」！　淚崩喊話：謝謝你撐了過來

梅花旗／故意觸身不成滑本壘罵髒話　文化陳偉濠遭熱議

飯店32樓「掃射奪59命」！2年前賭城槍擊案　MGM願賠248億和解

全運會／桌球團體賽4強出爐　4日有機會見林昀儒對決江宏傑

劉冠廷悲兄弟死訊「哭戲噴演技」　辭刑警轉臥底絕地大復仇

一人一張小燕姐！蕭敬騰+S.H.E破百藝人洗版式狂賀…綜藝教母私下暖舉曝光

槍擊要犯總統參選人藍信祺「嗆館長單挑」：我打他跟打狗一樣

快破船只要人！船東守岸邊「漁工遺體上岸」淚崩：跟我12年了像家人

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

政治熱門新聞

韓國瑜扮海賊王　動漫迷怒轟

德民眾請願與台建交　外交部：尊..

獨／9退將受邀赴陸參加十一　憂..

北捷取消8折優惠　北市4月前評..

影／郭、張互動尷尬　郭台銘：退..

在美國暴民早被開槍打死　苗博雅..

蔡宜芳酸王浩宇：打柯批韓蹭小英..

連署不樂觀？　呂秀蓮揭原因

槍擊要犯總統參選人「嗆館長單挑..

連續7會期獲選優秀立委　蔣萬安..

韓國瑜第一支穿雲箭射不出去

李縉穎感謝柯文哲：願給年輕人機..

倒數百天韓國瑜：我民調非常強大

陳其邁：針對全台橋樑總體檢！避..

更多熱門

相關新聞

李縉穎感謝柯文哲：願給年輕人機會

先後擔任台北市長柯文哲、鴻海集團創辦人郭台銘幕僚的李縉穎是郭家軍第一棒，2020立委選舉，將競選新北第十選區（土城、三峽）的區域立委。李縉穎2日臉書開張後PO出與柯文哲、郭台銘的合照，3日又再度發文，他感謝柯文哲一路以來願意給年輕人機會，「對於阿北，我心裡只有感謝、感謝、再感謝」。

韓國瑜會金門議員　王淺秋證實請假1小時

韓國瑜扮海賊王　動漫迷怒轟

韓國瑜第一支穿雲箭射不出去

連署不樂觀？　呂秀蓮揭原因

關鍵字：

藍信祺館長單挑2020總統大選2020大選

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

馬俊麟老婆公布衝突影片！王瞳家人轟：是妳老公一直找王瞳

斷橋油罐車起火　加油站員工勇救司機

「高屏大橋慢車道擠爆照」1.2萬人熱議

30歲女「子宮乳房都長瘤」恐發票害的

外送佛心客：直接滑配送完成　外送員感動到哭

結婚5年生2寶！老公竟偷吃好兄弟

公貓沒結紮　住旅館「一夜騎5母貓」虛脫

馬俊麟妻深夜震撼彈「侵門踏戶」！

謝罪全文／王瞳、馬俊麟爆哭20分鐘！

網紅亂入「爬伸展台」自以為超模

獨／正宮狠提告贏了！王瞳、馬俊麟暫時停工

快訊／頑童小春離婚呆寶靜！6年婚玩完

快訊／王瞳恍惚無神道歉！

獨／「全世界放棄我時只有她在」！艾成：尊重王瞳選擇

到了月底就吃土　「存不到錢」3星座大公開

更多

最夯影音

更多

父親重摔被送往「女兒上班的醫院」　油罐車司機：車頭過了！被拉下去

靈異現象？隻身到「廢棄眷村」冒險 螢幕機突現藍畫面...他驚：電線已斷

台中物流廠大火2消防員殉職　隊友哭紅眼「敬禮送殉職同袍」

《還珠》紫薇20年前舊片超有病！　 網友：有時候真懷疑紫薇的精神狀況

偷拍那英被狠踹一腳！　女路人爆「本來是粉絲」心涼哭了

熱門快報

摩鐵經營策略

訪問10多位業者、達人，ETtoday帶您直擊台灣北中南近期開幕的汽車旅館，一窺這產業的轉變

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面