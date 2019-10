爸媽「打屁股、打手心」都犯法！蘇格蘭立法通過　全面禁止體罰孩童

▲新法通過後,就算是打手心也可能讓父母吃上刑事官司。 (示意圖/達志)

記者陳致平/綜合報導

蘇格蘭議會立法通過「全面禁止體罰孩童」,蘇格蘭的父母如果在管教時體罰兒童,將受到刑責,這項法案由蘇格蘭綠黨議員芬尼(John Finnie)提出,在表決時以84票對29票在議會獲得多數支持。

根據《太陽報》報導,原先的法律允許蘇格蘭的家長以「合理程度」的體罰,像是打屁股、或是打手心這種輕微的方式來管教16歲以下的孩童,但在新法通過後將有了改變。在適用舊法的情況下,監護人被指控毆打未滿16歲的孩童,他可以「合理管教」為由提出,接著由法院評估體罰對小孩造成的生理與心理影響,再裁定是否違法。

民調機構YouGov對1546成人進行調查,有57%的人投下反對體罰禁令,有許多父母在這項議題上抱持不同意見,他們認為現行法令已經足以保護孩童,並沒有不當管教的問題,新法會讓家長淪為罪犯,反而會讓「好爸媽」觸法。但是法案提出者芬尼則解釋,這項法案確切傳遞了一個訊息,「永遠不接受暴力」。

▼綠黨推特發文寫道,謝謝所有支持這項法案的民眾。

