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爸媽「打屁股、打手心」都犯法！蘇格蘭立法通過　全面禁止體罰孩童

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小孩,兒童。（圖／達志／示意圖）

▲新法通過後，就算是打手心也可能讓父母吃上刑事官司。 （示意圖／達志）

記者陳致平／綜合報導

蘇格蘭議會立法通過「全面禁止體罰孩童」，蘇格蘭的父母如果在管教時體罰兒童，將受到刑責，這項法案由蘇格蘭綠黨議員芬尼（John Finnie）提出，在表決時以84票對29票在議會獲得多數支持。

根據《太陽報》報導，原先的法律允許蘇格蘭的家長以「合理程度」的體罰，像是打屁股、或是打手心這種輕微的方式來管教16歲以下的孩童，但在新法通過後將有了改變。在適用舊法的情況下，監護人被指控毆打未滿16歲的孩童，他可以「合理管教」為由提出，接著由法院評估體罰對小孩造成的生理與心理影響，再裁定是否違法。

民調機構YouGov對1546成人進行調查，有57%的人投下反對體罰禁令，有許多父母在這項議題上抱持不同意見，他們認為現行法令已經足以保護孩童，並沒有不當管教的問題，新法會讓家長淪為罪犯，反而會讓「好爸媽」觸法。但是法案提出者芬尼則解釋，這項法案確切傳遞了一個訊息，「永遠不接受暴力」。

▼綠黨推特發文寫道，謝謝所有支持這項法案的民眾。

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