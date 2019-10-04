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最新談話曝光！習近平：能打敗中共的只有自己，沒有別人

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▲十一閱兵，習近平。（圖／CCTV）

▲中共總書記習近平。（圖／CCTV）

記者邱茀濱／綜合報導

大陸國家主席習近平1日才出席「慶祝中華人民共和國成立70周年大會」。不過，中共黨刊《求是》雜誌2日就刊出他的文章，內容稱他們黨有近9000萬名黨員、450多萬個基層黨組織，「我看能打敗我們的只有我們自己，沒有第二人。」

據2日出版的第19期《求是》雜誌中，習近平以「推進黨的建設新的偉大工程要一以貫之」為題指出，世界上一些社會主義國家和政黨演變的教訓，都可以看了一個道理，就是「馬克思主義政黨奪取政權不容易，鞏固政權更不容易；只要馬克思主義執政黨不出問題，社會主義國家就出不了大問題，我們就能夠跳出『其興也勃焉，其亡也忽焉』的歷史周期率。」

習近平說，他經常講到歷史周期率問題，「這的確是我國歷史上封建王朝擺脫不了的宿命」，他接著稱「回顧封建王朝的興衰更替史，不難看出，有些封建王朝開始時順乎潮流、民心歸附，尚能勵精圖治、以圖中興，遂致功業大成、天下太平，但都未能擺脫盛極而衰的歷史悲劇。」

至於導致悲劇的原因有哪些，習近平表示，包括統治集團貪圖享樂、窮奢極欲，昏庸無道、荒淫無恥，吏治腐敗、權以賄成，又自己解決不了自己的問題，搞得民不聊生、禍亂並生，終致改朝換代。

▲ 習近平在中共中央黨校中青年幹部培訓班開班式發表談話。 （圖／翻攝新華社 ）

▲習近平。 （圖／翻攝新華社）

他緊接著舉例，中國許多農民起義往往歸於失敗，除封建政權殘酷鎮壓外，其中一個很重要的原因，「就是農民起義隊伍不能解決好自身存在的問題」。雖然黨和國家的性質宗旨和封建王朝、農民起義軍有著本質區別，不可簡易類比，但以史為鑒可以知興替。因此他說，「我們黨有8900多萬名黨員、450多萬個基層黨組織，我看能打敗我們的只有我們自己，沒有第二人。」

「我們黨是世界上最大的政黨，大就要有大的樣子，同時大也有大的難處。把這麼大的一個黨管好很不容易，把這麼大的一個黨建設成為堅強的馬克思主義執政黨更不容易」，習近平以蘇聯解體、蘇共垮台、東歐劇變為例稱，蘇共擁有20萬黨員時奪取了政權，擁有200萬黨員時打敗了希特勒，而擁有近2000萬黨員時卻失去了政權，「在那場動蕩中，竟無一人是男兒，沒什麼人出來抗爭。什麼原因？就是理想信念已經蕩然無存了。」

他認為，歷史和現實都清楚表明，「全黨理想信念堅定，黨就擁有無比強大力量；全黨理想信念淡薄，黨就會成為烏合之眾，風一吹就散。」其實，這整篇文章是習近平2018年1月5日在新進中央委員會的委員、候補委員和省部級主要領導幹部，學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神研討班上講話的一部分。

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