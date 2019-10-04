決戰十月桃園百貨周年慶燃戰火　大江祭優惠「鈔很大」

▲大江祭出「18周年慶鈔很大、任你挑」促銷活動。（圖／大江提供）

記者楊淑媛／桃園報導

業績拚爭氣！全台百貨周年慶檔期相繼登場，桃園地區各家百貨業者在10月初，展開搶客大作戰，緊鄰高鐵青埔地區的大江購物中心，10月4日起至27日，祭出「大江18周年慶鈔很大、任你挑」促銷活動，檔期首五日下重本加碼，全力鞏固主顧客購物能享「鈔很大、鈔有感」。



大江購物中心副總經理何旭魁表示：因「台商回流」政策，桃園市成為台商投資重點城市，以及鄰近的青埔商圈周邊人口快速移入，大環境有助於刺激買氣為百貨零售消費市場注入活水。

由於，大桃園地區的大江購物中心、新光三越站前店、統領百貨及台茂購物中心的週年慶檔期，均於10月第一週開打，四強鼎立正面交鋒之下，無不使出渾身解數拼買氣。大江購物中心此次祭出「大江18周年慶鈔很大」促銷活動，針對今年一月間與玉山銀行共同推出全新「大江聯名卡」，更是下重本加碼、全力鞏固主顧客，檔期首五日第一重卡友來店禮，還有銀行刷卡滿額禮，攜手16家銀行贈十足現金券，就是要讓顧客購物之餘也能「鈔很大、鈔有感」。

以獨家眾多餐廳深受消費者歡迎的大江購物中心，預計10月下旬再添重量級餐飲品牌－新加坡黃亞細肉骨茶，該品牌首次在大桃園地區展店相當看好大江購物中心的聚客力，特別選在周慶期間開幕，有助於品牌開幕的造勢活動。