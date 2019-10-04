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激情男女大白天路旁車震　女呻吟聲震天　一腿伸出車窗

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▲車震。（圖／翻攝自監視器影片)

一對男女在車震時，女方的一條腿還伸出窗外。（圖／翻攝自監視器影片）

國際中心／綜合報導

美國加州聖地牙哥市一名保全上周五(27日) 在家裡聽到屋外有奇怪的聲音。他好奇的出外查看，赫然發一對熱情過了頭的男女，竟然光天化日下在路旁車震。他驚呆了，因為當時還有路人帶著孩子經過，同樣直擊了這讓人震驚的一幕。

泰里斯(Terrance Terris)表示，當時他在屋內，窗外忽然傳來一波波很大的呻吟聲。他出外查看，發現聲音是從屋外一輛搖下車窗的車子裡傳來。他很快就意識到發生了什麼事。 於是他馬上拿出手機，錄影存證。 泰倫斯說，當時還有父母帶著孩子從車子旁邊經過，但是這對正「打」得火熱的男女，卻毫無「停火」之意。

從他手機拍下的畫面可以看見，這對男女是在一輛深灰色的福特Focus ST的汽車後座上玩著「騎馬打仗」的遊戲。而且女方的一條腿還伸出窗外。那個男的似乎是趴在她的身上。

泰倫斯說：「那個女的呻吟聲大得驚人。我不和道我的鄰居是否有聽到。我不敢相信大白天會有人在路旁車震，還搖下車窗！」

「我停止錄影後，決定開著我的車子上前嚇一嚇他們。我認為這會很有趣，不過當我正準備上車時，他們已經『辦完事』。然後我看到那個女的下了車，大剌剌的在整理自己身上的衣服。」影片請看這裡

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