台灣小心！菲律賓盼2027裝備首艘潛艦　第一志願法國「鮋魚級」

▲鮋魚級潛艦由法國研發製造。圖為馬來西亞海軍服役的鮋魚級潛艦「東古．阿卜杜勒．拉赫曼號」。（圖／翻攝自維基百科）



記者林彥臣／綜合報導

菲律賓由於海軍戰力薄弱，幾乎被鄰近各國所看扁，為了因應各國都對南海虎視眈眈，目前正積極投入經費強化海軍戰力，甚至期盼2027年能夠列裝首艘潛艦。

菲律賓海軍總司令恩佩德拉（Robert Empedrad）指出，在幾個能夠軍售潛艦的國家中，法國所提供的武器與技術方面，對於菲律賓而言似乎是最好的典範。

恩佩德拉還透露，包括俄羅斯、南韓、德國也都長期報價，向菲律賓提供合適的潛艦軍售方案，考量到隱身設計、良好的武器系統和聲納探測能力，法國製造的鮋魚級柴電潛艦（Scorpène-class）最適合菲律賓海軍。

恩佩德拉強調，「我並不是說我們正在軍購法國潛艦，但是他們的報價符合我們的要求，我們也繼續尋求德國、南韓等國的提案」。

▲菲律賓認為，基洛級潛艦太大而且太貴。圖為俄羅斯北海艦隊基洛級潛艦。（圖／翻攝自俄羅斯國防部網站）



恩佩德拉還指出，儘管法國潛艦的能力，俄羅斯所提供的基洛級潛艦也有相仿的能力，但是基洛級對於菲律賓海軍來說太過龐大，而且過於昂貴。

恩佩德拉補充，去年1年海軍就花費了1800萬披索（約1070萬台幣），將海兵訓練為潛艦兵，為適應潛艦作戰做準備，一旦未來擁有潛艦，將會大幅提升菲律賓海軍的防禦能力，也希望國會能夠盡快釋出預算，以便盡早完成潛艦軍購。

鮋魚級潛艇（或稱天蠍級、天蠍星級潛艇Scorpène-class）為法國船舶建造局（DCNS）與西班牙Navantia公司（IZAR）聯合研發製造的常規動力潛艇，全長66.4米（標準型）、全寬6.2米（標準型），水上排水量1700噸（標準型），潛行極速20節，自持力50天（標準型），乘員 22-30名，續航力1020公里，主要武裝533mm魚雷管六具、SM.39潛射版飛魚反艦飛彈。

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